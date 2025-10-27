Addio a Björn Andrésen, morto il “ragazzo più bello del mondo”. Ispirò il volto di Lady Oscar

Roma, 27 ottobre 2025 – Icona della bellezza maschile dopo che Luchino Visconti lo definì “il ragazzo più bello del mondo”, Björn Andrésen, attore e musicista svedese è morto all'età di 70 anni. Sposato con la poetessa Susanna Roman, lascia una figlia, Robine. Le cause del decesso, avvenuto sabato 25 ottobre, non sono state rivelate. L’annuncio della morte è stato dato al quotidiano svedese 'Dagens Nyheter' da Kristian Petri, amico di Andrésen e co-regista di ‘The Most Beautiful Boy in the World’ (Il ragazzo più bello del mondo), un documentario del 2021 dedicato proprio all'attore.

Una vita segnata dalle tragedie familiari

Nato a Stoccolma nel 1955, la sua vita privata fu segnata dalle tragedie familiari: il padre morì in un incidente quando era bambino, la madre si tolse la vita quando lui aveva dieci anni. Molti anni dopo perse il figlio Elvin, deceduto a nove mesi per morte improvvisa. Nel 2021 il documentario “Il ragazzo più bello del mondo”, diretto da Kristian Petri e Kristina Lindström, riportò Andrésen al centro dell'attenzione internazionale. Il film, premiato al Sundance Film Festival, raccontava la sua storia di dolore e resilienza, offrendo il ritratto di un uomo fragile ma coraggioso, segnato per sempre dal peso di un'immagine che non aveva scelto. L'opera nel 2022 vinse il premio come miglior documentario televisivo europeo dell'anno al festival Prix Europa.

Gli esordi e il successo

La fama di Andrésen è legata al film Morte a Venezia. L’attore si era fatto conoscere come enfant prodige all'età di 15 anni nell’adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 1912 di Thomas Mann. Nella pellicola dava il volto a Tadzio, di cui un uomo più anziano interpretato da Dirk Bogarde si innamora.

Alla première del film, Visconti definì Andrésen "il ragazzo più bello del mondo", un soprannome che lo accompagnò per tutta la vita, con suo grande disappunto. Dopo l'uscita del film – ricorda The Holywood Reporter – Visconti non parlò più con Andrésen, e l'attore disse apertamente che l'etichetta di “più bello” lo aveva influenzato sia a livello personale che professionale.

Mi sentivo come un animale esotico in gabbia

Dichiarò Andrésen al Guardian nel 2003. Quattro anni fa, in un altro articolo sul Guardian, affermò che se fosse stato ancora vivo avrebbe detto a Visconti di “andare al diavolo”.

Ispirò il volto di Lady Oscar

Si racconta che l'autrice giapponese di manga Riyoko Ikeda si sarebbe ispirata al suo volto per creare il personaggio androgino di Lady Oscar.

Dopo il successo di ‘Morte a Venezia’, Andrésen tentò di costruirsi una carriera musicale: fu pianista, compositore e perfino pop star in Giappone, dove incise dischi e si esibì con la band Sven Erics. In una vita segnata da eccessi e depressioni, ha recitato anche in 'Midsommar-Il Villaggio dei dannati' del 2019, horror di Ari Aster.

Nel corso della sua carriera, Andrésen prese parte a più di trenta film e serie televisive.