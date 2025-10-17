È morto Ace Frehley, lo ‘Spaceman’ dei Kiss

Morristown, 17 ottobre 2025 – Paul Daniel Frehley, meglio noto come Ace Frehley, chitarrista e fondatore dei Kiss è scomparso a 74 anni a Morristown, nel New Jersey, in seguito a un'emorragia cerebrale causata da una caduta nel suo studio. I familiari hanno dichiarato che Frehley è “morto serenamente, circondato dai suoi cari”, aggiungendo che la famiglia è “completamente devastata e con il cuore spezzato”. Quella che inizialmente era stata considerata come una ‘caduta minore’ si è rivelata all’origine dell’emorragia cerebrale che ha poi portato l’artista alla morte. Ma chi era davvero lo spaceman della rockband? Scopriamolo.

Chi era Ace Frehley

Nato il 27 aprile 1951 nel Bronx, New York, Frehley comincia a suonare la chitarra da adolescente. Nel 1973 con Paul Stanley, Gene Simmons e Peter Criss fonda quella che sarebbe diventata una delle band più influenti della storia del rock americano: i Kiss. È lui a rispondere a un annuncio su Village Voice, che cercava un chitarrista. Con la band, Frehley diventa celebre non solo per l’inconfondibile trucco da Spaceman, ma anche per il suo stile grezzo, energico, fatto di riff e assoli che si sposano perfettamente con lo show visivo tipico della band a suon di fuochi artificiali e chitarre fumanti.

Dal successo al divorzio musicale

Ace contribuisce al successo dei Kiss con pezzi memorabili: alcuni scritti, altri interpretati direttamente. Nel 1977 in Love Gun canta per la prima volta un suo brano (Shock Me) e si afferma come voce anche fuori dal gruppo. Nel 1978 escono quattro album solisti – uno per ciascun membro dei KISS – e quello di Ace diventa il più venduto tra i quattro. Tuttavia, i conflitti interni e soprattutto l’abuso di alcol e droga portano Frehley a lasciare i Kiss nel 1982. Negli anni successivi intraprende una carriera solista e forma Frehley’s Comet, pubblicando vari album. Nel 1996 torna nella formazione originale della band per una reunion che durerà fino ai primi anni 2000, e nel 1998 partecipa al disco ‘Psycho Circus’. Dopo il secondo allontanamento nel 2002 continua la sua attività solista.

L’addio dei Kiss al loro ‘soldato del rock’

La morte di Ace Frehley ha scosso profondamente il mondo del rock. I suoi compagni fondatori dei Kiss, Gene Simmons (reduce da un brutto incidente in auto) e Paul Stanley, hanno diffuso una dichiarazione congiunta definendolo un “rock soldier” irrinunciabile, una parte fondamentale della storia della band, esprimendo la loro devastazione per la perdita. “ Siamo devastati dal passaggio di Ace Frehley . È stato un soldato rock essenziale e insostituibile durante alcuni dei capitoli più formativi della band e della sua storia. Lui è e sarà sempre parte dell'eredità di Kiss”.