La morte di Michelle Trachtenberg e la chiamata disperata della madre al 911

Roma, 27 febbraio 2025 – Michelle Trachtenberg è stata trovata morta nel letto della sua casa di Manhattan. A fare la tragica scoperta è stata la madre, Lana, che aveva visto la figlia per l'ultima volta il giorno precedente e l’ha trovata distesa sul letto priva di vita, nel suo appartamento di Manhattan. L'attrice, celebre per i suoi ruoli in serie di culto come Buffy l’Ammazzavampiri e per il ruolo di Georgina Sparks nella serie Gossip Girl, si è spenta a soli 39 anni, lasciando senza parole amici, colleghi e fan. A confermare il decesso al New York Post sono state fonti della polizia, che non hanno però specificato le cause della morte.

Negli ultimi tempi Michelle Trachtenberg appariva provata e molto magra. Secondo i tabloid americani aveva subito un trapianto di fegato e, nonostante la volontà di mantenere la sua battaglia lontana dai riflettori, chi la conosceva racconta di un evidente peggioramento del suo stato di salute. Solo una settimana prima della morte, l'attrice era uscita a cena con degli amici al ristorante Sartiano di New York. Testimoni riferiscono che fosse debole e faticasse persino a scendere le scale.

Secondo fonti come TMZ e ABC News, il trapianto di fegato potrebbe essere collegato alla sua improvvisa scomparsa. Il rigetto di un organo trapiantato è una complicazione che può verificarsi anche mesi dopo l'intervento e, se non trattato tempestivamente, può risultare fatale. Solo l'autopsia potrà confermare con certezza le dinamiche dell'accaduto.

La polizia americana ha ricevuto una chiamata di emergenza alle 8 del mattino del 26 febbraio 2025. All'arrivo, gli agenti hanno trovato l'attrice priva di sensi e in arresto cardiaco. I medici accorsi sul posto hanno tentato di rianimarla, ma ogni sforzo si è rivelato inutile e poco dopo è stata dichiarata morta.

La scomparsa di Michelle ha scosso profondamente amici e colleghi. Rosie O’Donnell, che aveva lavorato con lei in Harriet la Spia, ha dichiarato a US Weekly: "Mi spezza il cuore. Le volevo bene. Negli ultimi anni ha lottato. Vorrei aver potuto fare di più". Anche Blake Lively, sua collega in Gossip Girl, ha condiviso un messaggio toccante: "Era elettricità pura. Sapevi quando entrava in una stanza, tutto cambiava". James Marsters, che interpretava Spike in Buffy, ha ricordato Michelle come "intelligentissima, divertente e di grande talento".