Ventotto anni dalla morte di Lady Diana. Nemmeno il suo ricordo riunisce Harry e William

Londra, 1 settembre 2025 – Ventotto anni fa, il mondo si è fermato per lo choc della morte della principessa Diana. Ieri, per l’anniversario di quella tragica data in cui Lady D morì in un incidente d’auto a Parigi, è emerso che i suoi figli starebbero pianificando documentari contrastanti per il 2027, per onorare i 30 anni dalla sua morte. I principi William e Harry, rispettivamente 43 e 40 anni, non si parlano ormai da tempo, dopo la partenza di Harry dalla famiglia reale per vivere in California con la moglie Meghan Markle. Da allora il secondogenito ha sparato a zero contro tutti i componenti della famiglia reale, e in particolar modo contro il padre, Re Carlo, e la matrigna Camilla, oltre che contro il fratello William e la cognata Kate Middleton.

A seguito delle sue accuse pubbliche – nell’ordine: l’intervista con Oprah Winfrey, il libro Spare e la serie tv Harry e Meghan (per Netflix) – contro la famiglia reale, in Inghilterra il principe è ormai inviso quasi quanto la moglie americana, considerata una sorta di Wallis Simpson moderna (la donna che portò Edoardo VIII a rinunciare al trono).

Negli ultimi mesi, si era però parlato di un potenziale riavvicinamento tra Harry e Carlo, che soffre di cancro e vorrebbe riabbracciare il figlio prima che sia troppo tardi. Sembra che i due potrebbero incontrarsi tra circa una settimana, quando il duca di Sussex dovrebbe venire a Londra in occasione del terzo anniversario della morte della regina Elisabetta II. Sarebbe la prima volta che il re e Harry si vedrebbero dopo oltre un anno e mezzo e la riunione sarebbe vista da tutti come un primo passo verso una più ampia riconciliazione. Un invito sarebbe stato esteso anche al principe William, che però avrebbe immediatamente rifiutato la proposta.

William non ha mai mandato giù quello che il fratello ha detto di lui: che era razzista e che era violento, tra le tante frecciate. In più, Harry avrebbe accusato la principessa Kate di aver fatto piangere Meghan il giorno delle nozze, quando invece sarebbe stato il contrario. Persone vicine a Lady D dicono che la principessa sarebbe stata “disperata” alla faida tra i due figli e che, con lei ancora viva, i due non si sarebbero mai comportati così l’uno con l’altro.

Ma purtroppo lei non c’è più e mentre William sembrerebbe aver superato il trauma dedicandosi sempre di più alla corona, Harry sarebbe diventato sempre più ingestibile. Inoltre Harry, sempre a corto di soldi, sarebbe ora ridotto a sfruttare la memoria della madre per farsi pagare da Netflix, pare per un documentario in tre puntate sulle sue memorie della madre. Argomento peraltro già ampiamente trattato in un documentario del 2017 (in occasione del ventesimo anniversario) quando i due fratelli – che allora si parlavano ancora – fecero insieme Diana, nostra madre. Allora Harry non mise in discussione l’inchiesta sulla morte di Diana, cosa che invece ha fatto nel suo recente libro Spare, definendola “piena di buchi e omissioni e con conclusioni ridicole e poco credibili”. Potrebbe quindi Harry far riemergere la teoria che Diana sarebbe stata uccisa? È quello che pensano in tanti (Netflix sborserebbe di più se questo fosse il caso), e c’è persino uno show tv intitolato Chi ha ucciso Diana? in preparazione per il 2027, anche se finora Harry pare non averci messo lo zampino.