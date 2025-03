Morta Nadia Cassini: icona dei film con Lino Banfi e Lando Buzzanca

Roma, 19 marzo 2025 – Cinema italiano in lutto: è morta all’età di 76 anni a causa di una malattia Nadia Cassini. Gianna Lou Müller, questo era il suo nome di battesimo, era nata durante una tournée dei genitori, ballerini e attori di vaudeville, a Woodstock, nello stato di New York, il 2 gennaio 1949, da padre statunitense di origini tedesche, Harrison Müller, e da madre statunitense di origini italiane, Patricia Noto.

Il nome d’arte di Nadia Cassini le era arrivato dopo le nozze con il giornalista Igor Cassini Loiewski, con il quale si era sposata nel 1969: lui, 54enne, era al suo quarto matrimonio e lei, appena ventenìnne, al primo. Il loro divorzio porta la data del 1972. In seguito ha avuto una relazione con l'attore greco Yorgo Voyagis e dalla loro unione è nata la figlia Kassandra.

Dagli anni Settanta il nome di Nadia Cassini è legato al mondo della commedia sexy all’italiana, quella tipologia di film che è passata nel corso dei decenni dall’essere un po’ bistrattata e considerata “di serie B” a simbolo di un modo leggero e spensierato di fare cinema.

Lino Banfi, Alvaro Vitali, Mario Carotenuto, Renzo Montagnani, Land Buzzanca sono alcuni dei nomi più importanti accanto ai quali Nadia Cassini ha recitato.

‘Io zombo, tu zombi, lei zomba’, ‘L'infermiera nella corsia dei militari’, ‘La dottoressa ci sta col colonnello’, ‘Tutta da scoprire’, ‘L'assistente sociale tutto pepe...’, fino all'ultimo ‘Giovani, belle... probabilmente ricche’ sono alcuni fra i titoli dei film che l’hanno vista protagonista.

Dopo un lungo periodo all’estero, la carriera di Nadia Cassini si è chiusa attorno all’inizio degli anni Novanta, anche per via di un lifting mal riuscito al naso che le ha di fatto rovinato il visto. Dopo alcuni problemi di dipendenze, dai quali era poi riuscita a uscire,era rimasta coinvolta in un incidente stradale: nel gennaio 2009 aveva riportato gravi fratture dopo che l'auto su cui stava viaggiando era finita fuori strada.