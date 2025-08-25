Il dramma di Enzo Salvi: “La mia mamma è volata via”

Roma, 25 agosto 2025 - Enzo Salvi piange la mamma Bruna. Dopo il commovente videomessaggio degli ultimi giorni in cui l’attore e cabarettista annunciava di dover cancellare gli spettacoli per stare vicino alla madre in fin di vita, è arrivata la notizia più terribile.

L'addio di Enzo Salvi alla mamma Bruna

E a dare l’annuncio è stato lo stesso Enzo Salvi con un lungo messaggio sui social network: “Hai lottato fino all’ultimo istante come un vero guerriero. La tua forza, il tuo coraggio e il tuo amore resteranno per sempre scolpiti dentro di me. Adesso finalmente puoi riposare, stringendo di nuovo Papà in quell’abbraccio che il tempo ci aveva tolto. Oggi il mio cuore si è spezzato. La mia mamma è volata via… Non ci sono parole abbastanza grandi per descrivere il dolore che provo in questo momento. Ho perso il mio faro, la mia radice, il mio primo e più grande amore. Con lei se ne va una parte di me, ma resta il suo sorriso, il suo affetto infinito, la sua forza che ha sempre illuminato la mia vita. Se ne va una madre meravigliosa, ma resta dentro di me il suo esempio, i suoi insegnamenti, la sua voce che continuerò a sentire ogni giorno. Mamma, abbraccia forte Papà e salutamelo… ora siete di nuovo insieme, come avete sempre voluto. In questo dolore immenso stringo Laura, Manuel e Nicolò , Federica e Angelica e la Tua Amata Peggy. La nostra famiglia è la vostra eredità d’amore, e insieme porteremo avanti ciò che ci avete insegnato. Vi porterò entrambi per sempre nel cuore, in ogni passo, in ogni respiro, in ogni risata. Non vi dimenticherò mai, perché l’amore di un figlio per i suoi genitori non muore mai. Riposa in pace, mamma. Un ringraziamento dal profondo del mio Cuore a tutti i miei AMICI SPECIALI che mi sono stati sempre VICINO. Grazie di esistere!”.