È morta Lucy Markovic, la modella affetta da una rara malattia cerebrale

Lucy Markovic si è spenta all’età di 27 anni a causa di una malformazione arteriovenosa cerebrale con cui combatteva da tempo. La notizia è stata diffusa questa mattina sul suo profilo Instagram ufficiale e confermata dall’agenzia Elite Model Management di New York che la rappresentava.

La notorietà raggiunta in tv

Markovic, di origine australiana, era diventata nota per aver partecipato nel suo Paese allo show televisivo ‘Australia’s Next Top Model’ nel 2015 dove, ancora adolescente, si classificò seconda.

Dopo la sua partecipazione al programma aveva intrapreso la carriera da professionista comparendo in più occasioni sulle pagine di ‘Vogue’ e sfilando, in passerella, per alcuni dei marchi di moda più importanti del pianeta. Tra gli altri Armani, Givenchy, Dolce & Gabbana e Versace.

Proprio Donatella Versace, ex creative director della casa di moda fondata dal fratello Gianni, ha lasciato un messaggio di cordoglio per la modella: “Riposa in pace, bellissima ragazza”.

“Era una luce splendente”

L’agenzia di moda Elite Model Management di New York, che rappresentava la ragazza, ha condiviso un lungo post per ricordarla: “Siamo addolorati nel comunicarvi che Lucy Markovic è scomparsa dopo una coraggiosa battaglia contro una malformazione arteriovenosa cerebrale Lucy era una luce splendente e aveva un incredibile senso dell’umorismo. Il suo sorriso e la sua risata potevano illuminare una stanza e avvicinarti a lei. Amava ballare, brillava davvero” si legge.

E ancora: “Fare la modella era uno dei sogni di Lucy e siamo profondamente onorati di aver condiviso questo percorso con lei. Ha portato eleganza, forza e bellezza al suo lavoro. Ma più di questo, ha portato se stessa: il suo calore, la sua risata, la sua luce. Alla sua famiglia e ai suoi amici, sappiate che siete nelle nostre preghiere e nei nostri cuori. Piangiamo con voi e celebriamo la persona incredibile che era Lucy. Non la dimenticheremo mai”.

Il post rimosso sull’operazione

La ragazza nelle scorse settimane aveva comunicato ai suoi follower che si sarebbe sottoposta a un intervento per rimuovere la malformazione scoperta 4 anni fa che, come si leggeva nelle sue parole, aveva raggiunto “le dimensioni di una pallina da golf”.

L’operazione era inizialmente prevista per il 26 marzo ed era, successivamente, stata rinviata al 2 aprile. Oggi il messaggio social non è più visibile e non è chiaro se la ragazza si sia effettivamente sottoposta all’intervento e sia scomparsa in seguito ad alcune complicanze o non abbia avuto il tempo di operarsi.