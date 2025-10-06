È morta Kimberly Hébert Gregory, attrice di “Grey’s Anatomy” e “Vice Principals”

Roma, 6 ottobre 2025 - Addio a Kimberly Hébert Gregory, attrice statunitense nota per i suoi ruoli in serie di successo come "Vice Principals", "Grey's Anatomy", "The Big Bang Theory" e "Better Call Saul". L'attrice è morta venerdì 3 ottobre all'età di 52 anni. A dare la triste notizia è stato l'ex marito, l'attore Chester Gregory, in un post su Instagram. Non sono state rese note la cause del decesso.

Kimberly è nata a Houston il 7 dicembre 1972. La sua carriera si è sviluppata principalmente tra cinema e televisione. Il debutto nel 2007 in tv nella serie "The Black Donnellys", dove era una capo infermiera, e nello stesso anno esordio anche al cinema in "Manuale di infedeltà per uomini sposati" con Chris Rock. Il grande pubblico lo ha conquistato con il ruolo della preside Belinda Brown nella dark comedy "Vice Principals" (2016-17) prodotta dalla Hbo, sul set con lei Danny McBride e Walton Goggins. Ed ha continuato ad amarla nel ruolo di Deborah Curzon, l'assistente speciale del presidente Obama, in Grey’s Anatomy.

Goggins le ha reso omaggio sui social definendola "una delle migliori con cui abbia mai lavorato" e "una professionista vera". Mentre l'attrice Busy Philipps, sua collega in "Vice Principals", sempre sui social ha scritto: "Era una luce e una forza. Ci mancherà tantissimo".

Kimberly Hébert Gregory è apparsa anche in "Kevin (Probably) Saves the World", "Barry", T"he Chi", "Devious Maids", "Brooklyn Nine-Nine", "Medical Police", "Genius" e "The Act".

Sul grande schermo ha recitato anche nel film "Five Feet Apart" e ha prestato la voce in serie animate come "Craig of the Creek" e "Jessica's Big Little World".