Morta Ketty Roselli di CentoVetrine, era la dottoressa Cortona. Si è spenta dopo una lunga malattia

Roma, 30 settembre 2023 – Addio a Ketty Roselli, la dottoressa Flavia Cortona nella soap opera CentoVetrine. L’attrice torinese è morta a Roma dopo una lunga malattia che l’ha portata via giovanissima, a 51 anni.

Il messaggio ai fan sui social

Ad annunciare la sua morte un messaggio sui social: "E’ partita per il suo nuovo viaggio, dopo aver lottato fino all'ultimo senza mai mollare per la vita che tanto amava. Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua risata, la sua comicità, il suo talento, la sua empatia, il suo preoccuparsi per gli amici, la sua voglia di vivere, di viaggiare e di scoprire nuove cose. Questa era Ketty, la migliore amica del mondo. Quando guarderete il mare che tanto amava, ricordatevi di lei. Buon viaggio tesoro”. Per l'ultimo addio è prevista una cerimonia buddista al Teatro Marconi di Roma, lunedì 2 ottobre alle 11.

Teatro, musical e fiction tv

Roselli oltre alla grande notorietà raggiunta in tv, è ricordata inoltre per le rappresentazioni teatrali e per aver preso parte a diversi musical tra cui l'opera rock Jesus Christ Superstar, Febbre del sabato sera per la regia di Massimo Piparo, Grease, Chorus Line con al regia, rispettivamente di Saverio Marconi e Franco Miseria, ma anche a Serata d'onore insieme a Gigi Proietti, Sweet Charity insieme a Lorella Cuccarini e Buonasera sempre insieme a Gigi Proietti, solo per citarne alcuni.

Da Don Matteo a Tutti pazzi per amore, Roselli è stata anche volto noto nelle vincenti fiction di Rai 1. Aveva inoltre preso parte a diverse altre fiction, da Don Matteo a Tutti pazzi per amore.