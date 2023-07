Addio a Juliette Mayniel, la madre di Alessandro Gassmann: “Non ci sei più e ci sarai sempre. Ti voglio bene”

Roma, 21 luglio 2023 - Grave lutto per l'attore Alessandro Gassmann, è morta la mamma, l'attrice Juliette Mayniel di 87 anni. "Non ci sei più e ci sarai sempre. Ti voglio bene, buon viaggio mamma" ha scritto Gassmann su Twitter.

Juliette Mayniel, nata a Saint-Hippolyte, il 22 gennaio 1936, è stata una famosa attrice francese, tra i suoi film si ricordano Occhi senza volto (1960), Peccati in famiglia (1975), Il vizio di famiglia (1975), I prosseneti (1976), Il maestro di violino (1976) e Di padre in figlio (1982). Recitò anche in tv in vari sceneggiati come L'Odissea (1968) e Madame Bovary (1978). In carriera ha vinto nel 1960 un Orso d'argento per la migliore attrice al festival di Berlino per l'interpretazione nel film Storia di un disertore.

Non ci sei più e ci sarai sempre. Ti voglio bene, buon viaggio mamma. Rip ❤️💐 pic.twitter.com/zthv2p4gOC — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) July 21, 2023

Lei e Vittorio si erano lasciati quando Alessandro aveva solo 3 anni, ma il figlio non ha mai perso un intenso legame con la madre, e spesso ricordava ai giornalisti che non solo il padre era stato un grandissimo attore, ma che anche la madre era una delle bellezze della Nouvelle Vague. Negli ultimi anni viveva in Messico.