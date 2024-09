Roma, 14 settembre 2024 - Addio all'attrice Franca Bettoja, moglie di Ugo Tognazzi e apprezzata interprete di vari film tra cui L'uomo di paglia di Pietro Germi. L'attrice è morta a Roma all'età di 88 anni. Agli inizi della sua carriera ebbe una piccola parte nel film Un palco all'opera (1955). Ma a farla notare fu il ruolo di coprotagonista nel film L'uomo di paglia (1958) di Pietro Germi. Pur doppiata da Rita Savagnone nella pellicola, la sua interpretazione le valse la nomination al Grolla D'oro come miglior attrice protagonista. Un successo che le spalancò la strada per altre produzioni. Alla sua notorietà contribuì anche la fortunata serie televisiva de La pisana (1960). Tra i vari film di genere a cui partecipò ci fu anche Sandokan alla riscossa e Sandokan contro il leopardo di Sarawak, girati uno di seguito all'altro nel 1964 con la regia di Luigi Capuano. Nel 1962 fu candidata al Nastro d'argento come migliore attrice non protagonista per il ruolo di Marcella nel film Giorno per giorno, disperatamente del premio Oscar Alfredo Giannetti. Nel 1962 per sette mesi presentò il varietà Tempo di Jazz su Rai 1. L'anno seguente recitò accanto a Vincent Price nel film L'ultimo uomo sulla terra, un cult del genere horror/fantascientifico. Recitò anche con registi importanti come Ettore Scola in Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa? (1968), e Marco Ferreri in Non toccare la donna bianca (1974).

Nel 1972 aveva sposato l'attore Ugo Tognazzi conosciuto sul set del film Il fischio al naso, da lui diretto nel 1967, e dal quale aveva già avuto due figli, Gianmarco (1967) e Maria Sole (1971). Ma con il matrimonio la sua carriera cinematografica subì un arresto, le sue apparizioni sul gerande schermo si fecero sempre più rare. L'ultima risale al 1993 nel film Teste rasate di Claudio Fragasso, dove recita la parte della madre del personaggio interpretato dal figlio Gianmarco.

Franca Bettoja assieme alla madre Marisa è stata tra le fondatrici, nel 1975, della Gran Loggia Femminile d'Italia, una delle obbedienze minori della massoneria italiana. Nel dicembre 2022 fino a marzo marzo 2023 ha esposto all'interno di Castel Sant'Angelo la mostra "Franca Bettoja Tognazzi. La moda di un'attrice", che ripercorre la carriera dell'artista attraverso i suoi abiti e fotografie storiche.