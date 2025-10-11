È morta Diane Keaton, la musa di Woody Allen. Debuttò con ‘Il Padrino’ e vinse l’Oscar per ‘Io e Annie’

Roma, 11 ottobre 2025 – È morta a 79 anni l'attrice americana Diane Keaton, pseudonimo di Diane Hall. Registrata all’anagrafe come Diane Hall, l’attrice aggiunse la fama negli anni '70 grazie con il ruolo nei film "Il Padrino" e alla sua collaborazione con il regista Woody Allen. L'attrice si è spenta stasera in California, dove era nata nel 1946. Il decesso è avvenuto in California, dove era nata nel 1946, ma non sono stati diffusi altri dettagli. I suoi cari hanno chiesto il rispetto della privacy.

Iniziò la sua carriera in teatro, ma il salto che la fece conoscere al grande pubblico fu l’esordio al cinema al fianco di Al Pacino ne ‘”Il Padrino” e con il regista Woody Allen, con il quale ha girato i famosissimi film "Provaci ancora Sam”, “Io e Annie” e “Manhattan”.

Non si è mai sposata – “Non ho mai avuto voglia di condividere la mia vita quotidiana con un uomo per sempre", disse in un'intervista – ha però adottato due figli: nel 1995 Dexter, oggi 29enne, e nel 2000 Duke, che oggi ha 25 anni. Una scelta consapevole di maternità da single in età matura. Ebbe lunghe relazioni oltre che con Allen anche con Warren Beatty – con il quale fi protagonista in ‘Reds’ – e Al Pacino. Nata a Los Angeles nel 1946, lascia due figli adottivi: Dexter di 29 anni e Duke di 25.

Il suo stile unico, spesso composto da abiti presi direttamente dal proprio guardaroba, è diventato simbolo di indipendenza e originalità, ispirando generazioni di donne. La rivista ‘Premiere’ ha inserito la sua interpretazione in ‘Io e Annie’ tra le 100 migliori performance cinematografiche di tutti i tempi. Keaton stessa ha dichiarato di ispirarsi a Katharine Hepburn, icona di forza e raffinatezza, nonché antesignana di uno stile maschile e ribelle.

Il suo debutto cinematografico risale al 1970 con “Lovers and Other Strangers”, ma la sua grande occasione arrivò quando Francis Ford Coppola la scelse per interpretare Kay Adams, la fidanzata di Michael Corleone (Al Pacino), nel film “Il padrino”, uscito nel 1972. Il film fu un enorme successo e vinse l'Oscar come miglior film.

Diane Keaton ottenne quindi la sua prima parte di rilievo interpretando Kay Adams ne 'Il padrino' (1972) – ripresa anche ne 'Il padrino - Parte II' (1974) – e si consacrò definitivamente grazie al sodalizio artistico con Woody Allen.

La quarta pellicola in cui la Keaton e il regista statunitense collaborarono, 'Io e Annie', valse all'attrice il successo agli Oscar 1978 come miglior attrice e la vittoria di un Golden Globe e del Premio BAFTA.

Vinse un Oscar nel 1978 come migliore attrice per "Io e Annie". Il vero successo arrivò negli anni Settanta, una vera svolta per la sua carriera. Si aggiudicò l'Oscar come migliore attrice protagonista nel 1979 proprio per ‘Io e Annie’. Il titolo originale del film (Annie Hall) riprende sia il vero cognome dell'attrice, sia il nomignolo con cui Allen amava chiamarla, appunto Annie. Nel 2006 la rivista statunitense Premiere pose questo ruolo al 60º posto nelle 100 migliori interpretazioni di tutti i tempi. Recitò anche nelle prime due parti della saga del ‘Padrino’ di Francis Ford Coppola.

Il legame professionale con Woody Allen si tramutò in una lunga relazione: in un'intervista rilasciata negli anni 90, il regista aveva parlato di Diane Keaton come del “più grande amore della sua vita”. Keaton ha recitato in sette film del regista, alcuni dei quali posteriori alla loro rottura: ‘Il dormiglione’ (1973), ‘Amore e guerra’ (1975), ‘Io e Annie’ (1977), ‘Interiors’ (1978), ‘Manhattan’ (1979), ‘Radio Days’ (1987), ‘Misterioso omicidio a Manhattan’ (1993). In quegli anni si distingue anche per le sue interpretazioni in In cerca di ‘Mr. Goodbar’ (1977) di Richard Brooks, ‘Spara alla luna’ (1982) di Alan Parker e ‘Fuga d'inverno’ (1984) di Gillian Armstrong.

Nel 1978 Diane Keaton lascia Allen e inizia una relazione con Warren Beatty, col quale nel 1981 gira ‘Reds’, che la porta dritta alla seconda nomination agli Oscar della sua carriera come miglior attrice protagonista e al David di Donatello alla miglior attrice straniera. La relazione con Beatty termina con le riprese del film.

Diane Keaton recita ancora con Woody Allen nel 1993 con il film ‘Misterioso omicidio a Manhattan’, interpretando il ruolo rifiutato da Mia Farrow, fresca di separazione da Allen dopo lo scandalo suscitato dalla relazione con la figlia Soon-Yi Previn.

La terza nomination all'Oscar come miglior attrice protagonista arriva nel 1997 con il film ‘La stanza di Marvin’.

Dopo Warren Beatty inizia una relazione con Al Pacino, che terminò definitivamente in concomitanza con l'uscita del terzo film della saga de ‘Il Padrino’, nel 1991. Nel 1996 insieme a Bette Midler e Goldie Hawn costituisce il terzetto di protagoniste della commedia ‘Il club delle prime mogli’, mentre nel 2003 ottiene grande successo nel ruolo di un'affascinante e dolce commediografa conquistata da un Jack Nicholson attempato playboy, nella squisita commedia ‘Tutto può succedere - Something's Gotta Give’ per la quale si aggiudica la quarta candidatura all'Oscar, sempre come miglior attrice protagonista.