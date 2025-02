Morrissey torna in concerto in Italia con 5 date: dove e quando vedere l’ex voce della band The Smiths

Roma, 17 febbraio 2025 - Morrissey torna in concerto in Italia quest’estate con 5 appuntamenti. Occasioni imperdibili per vedere dal vivo l'ex leader della storica band britannica The Smiths (Morrissey voce, Johnny Marr chitarra, Andy Rourke basso e Mike Joyce batteria), capace di lasciare una traccia indelebile nella storia della musica pop-rock (Un sondaggio del 2002 della rivista NME li decretava la "band più influente di tutti i tempi") con soli quattro album.

Una carriera proseguita da solista con altrettanto successo e la produzione di 13 album per la gioia di milioni di fan in tutto il mondo. Morrissey vanta numerosi riconoscimenti nella musica e come animalista, tra cui un Ivor Novello Award per il contributo straordinario alla musica britannica, e nel 2024 è stato insignito del Social Vanguard Award per il suo impegno nella difesa dei diritti degli animali.

Ecco le tappe di Morrissey in Italia, occasione per riascoltare brani indimenticabili come This Charming Man, How Soon Is Now?, There Is A Light That Never Goes Out, Suedehead, Everyday Is Like Sunday, Irish Blood, English Heart, First of the Gang to Die:

Il 23 luglio a Gardone Riviera, Teatro del Vittoriale

Il 26 luglio al Lucca Summer Festival, Piazza Napoleone

Il 28 luglio a Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Il 31 Luglio a Catania, Villa Bellini

Il 3 Agosto a Ostuni, Foro Boario - Locus Festival.