Morgan lascia X-Factor? La voce si fa insistente dopo le polemiche dell’ultimo live

Dopo le numerose polemiche nate durante l’ultimo live di X Factor, tra la "battuta" sulla depressione di Fedez e la frecciatina su Ivan Graziani a Francesca Michielin, passando per i continui litigi con Dargen D'Amico e Ambra Angiolini, voci delle ultime ore parlano di un possibile “licenziamento” dello stesso Morgan dal talent show trasmesso da Sky, che sarebbe stato deciso dalla casa di produzione dello show, la Fremantle.

Cosa potrebbe succedere

Fonti vicine alla casa di produzione Fremantle avrebbero confermato a FQMagazine che in queste ore si stanno preparando le carte necessarie al “licenziamento” di Marco Castoldi, in arte Morgan. Secondo quanto riferito tutto sarebbe partito dopo un’intervista rilasciata questa mattina a Fanpage e nella quale Morgan, senza troppi giri di parole, dice di essere andato a X Factor “per risollevare le sorti di un programma che era agonizzante e la mia funzione è stata quella di analizzare come mai lo era. È stato molto chiaro che il motivo per cui non interessava più alla gente è che si era spento l’interesse sulla musica e sulla qualità dei commenti, dei discorsi sulla musica”.

Sky al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sulla questione e forse solo il passare delle ore potrà aiutare a capire cosa potrebbe davvero succedere.