’More than kids’. Se l’infanzia ispira temi universali

di Anna Mangiarotti

Opere non solo da guardare, ma da attraversare, da abitare, come ’La Giostra di Nina’ con passerotti, non cavalli, da cavalcare (dicendoci che è assurdo persino nelle giostre limitare la fantasia). Forse è questo enorme carillon, con la colonna sonora firmata da Ludovico Einaudi, l’opera più nota della mostra ’VALERIO BERRUTI. More than kids’.

Prodotta a Palazzo Reale da Comune di Milano e da Arthemisia, con il sostegno di Fondazione Ferrero, fino al 2 novembre, è la più ampia monografica dedicata all’artista albese che nel tempo si è cimentato con linguaggi espressivi plurimi (pittura, scultura, disegno, installazione, affresco, video, animazione) facendo dialogare immagine e suono, per dar vita a un universo popolato da figure infantili sospese nel tempo.

Dalla Cina agli Stati Uniti, dal Giappone al Sudafrica, accolte ovunque dalla naturale complicità di un pubblico ampissimo: “Opere che non parlano dell’infanzia - avverte il curatore Nicolas Ballario - , ma che usano quel periodo della vita dove tutto può ancora avvenire per chiederci se siamo ancora in tempo per cambiare le cose. Le sue figure non sono mai finite perché è il visitatore a decidere il destino e la provenienza dei suoi soggetti. Ci riconosciamo in loro? La monumentalità delle opere in qualche modo ci dice che non possiamo far finta di niente. Chi distoglie lo sguardo è complice”.

Vedi, per la prima volta a Milano, nel cortile di Palazzo Reale, ’Don’t let me be wrong’, enorme busto di bambina che guarda lontano, verso l’alto, come assistendo all’arrivo di una tempesta: ormai è troppo tardi, non c’è più nulla da fare? Dentro, si può assistere alla proiezione dell’omonimo cortometraggio realizzato con circa ottocento disegni in sequenza e accompagnato da una colonna sonora originale firmata da Daddy G (fondatore della band di culto Massive Attack) insieme al suo storico produttore Stew Jackson. Ci dice che uno dei temi cari all’artista è quello del cambiamento climatico, rappresentato in mostra anche da ’Nel silenzio’, che vede tre bambine riposare sulla terra arsa dal sole, ma anche dalle due nuove video-animazioni ’Lilith’, con la colonna sonora di Rodrigo D’Erasmo, e ’Cercare silenzio’, con il suono di Samuel Romano (storica voce dei Subsonica), che si uniscono alle precedenti animazioni musicate, tra gli altri, da Paolo Conte e Ryuichi Sakamoto.

Di ’More than Kids’, mostra in tre atti, perno centrale è proprio l’esposizione milanese. Il primo, più intimo, è già andato in scena ad Alba alla Fondazione Ferrero con opere storiche e bozzetti preparatori; l’ultimo porterà nuovamente ad Alba, nella Chiesa di San Domenico, una selezione di lavori significativi e inediti.