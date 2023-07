Mordecai Sportwear moderno e di lusso

di Eva Desiderio

Un polo del lusso tra i più importanti d’Europa. Basato nel territorio di Empoli da sempre, internazionalissimo per i clienti che sono i protagonisti dei brand di maggior prestigio. Con più di 12mila metriquadri su tre edifici Holding Morelli oggi si presenta al mercato globale con una nuova, modernissima, veste che deriva dalle eccelse produzioni moda in pelle (azienda Pellemoda) e con l’abbigliamento (azienda Hostage). Per quest’ultima poi nei giorni scorsi è stato inaugurato ufficialmente il nuovo hub logistico che prelude al lancio del suo primo brand in house battezzato Mordecai. Tutto questo dimostra determinazione ed energia, decisione e coraggio, da parte di Azzurra e Giampaolo Morelli che, con Martino Mazzoni, stanno dando sempre più prestigio a Hostage che è nata nel 2007 e specializzata nelle confezioni e lavorazioni avanzate di capi di tessuto.

Nel nuovo polo ci sono il magazzino per le materie prime e il prodotto finito. La superficie è di 4300 metriquadri sui quali si trovano 420 pannelli fotovoltaici in grado di produrre 180 kw di energia rinnovabile. "Poi abbiamo usato altri accorgimenti come la lana di roccia per incamerare aria – spiega il Ceo di Hostage Giampaolo Morelli – attutire i suoni e isolare per la temperatura, e un sistema di sicurezza per incendi e fumo. Location ecosostenibile e attenta alla salute dei lavoratori, con sistemi di automazione e movimentazione integrati e un magazzino al top".

Un prodigio di bioedilizia che rispecchia la tensione all’eccellenza dei brand di Holding Morelli che ora si arricchiscono di Mordecai, primo brand in house di Hostage (che ha raggiunto un fatturato di 32 milioni di euro), che lancia la collezione spring summer 2024 col direttore creativo e designer Ludovico Bruno (ex Moncler) e distribuita nel mondo dallo showroom intenazionale di Riccardo Grassi che divide col designer le restanti quote. "E siamo già nei migliori negozi del mondo", dice Martino Mazzoni. Una linea dinamica, Mordecai, un mix di sportswear e formal wear secondo le ultime tendenze, per collezioni maschili e femminili ma con un’attenzione particolare al genderless.

"Vogliamo mantenere alto il prestigio della filiera che rappresentiamo e la nostra manifattura – racconta Azzurra Morelli, che è anche vicepresidente di Confindustria Firenze – portando avanti gli insegnamenti e la visione di nostro padre Bruno Morelli che ha fondato tutto nel 1979 . Abbiamo acquisito la Marmi Renzo di Pieve a Nievole a Pistoia (al 100%), specializzata in semilavorati di intrecci, trafori, incisioni e stampaggi a caldo su pelle. A marzo 2023 abbiamo acquisito anche la Second Skin di Orvieto, nostro produttore storico che produce un abbigliamento in pelle di alta qualità".

Tutta la holding fattura 72 milioni di euro, di cui 40 arrivano da Pellemoda che produce 200mila capi in pelle per i principali brand del lusso. In azienda a Empoli lavorano 280 persone. Nella Holding Morelli si sono fatte alcune importanti partnership come quella per il marchio Ahirain insieme ad Andrea Pucci che ha debuttato nel 2016 per capispalla di ricerca di stile e di materiali presentati con successo a Pitti Uomo fino all’esplodere della pandemia. Ora a gennaio 2024 si riprenderà con più energia e sapienza anche sul piano dell’acquisizione di nuovi e prestigiosi retail per la distribuzione.

Bruno Morelli è colonna storica di Holding Morelli Srl, 81 anni pieni di gagliardia che oggi si occupa del commercio del cuoio e ha delegato tutto ai due figli. "Ho iniziato come operaio, poi ho fatto il rappresentante in Italia e all’estero e poi, nel 1979, riuscì a mettermi in prorpio". Da settembre per le difficoltà crescenti nel reperire manodopera specializzata, la Holding Morelli ha varato un progetto di formazione, basato per ora a Orvieto, per trovare mani e cuori con corsi di solo cucito. Si comincerà con 15 persone l’anno, con un programma di 400 ore.