’Montecarlo Chocolate’. Gusto, dolcezza e... tanta creatività

di Massimo Stefanini

È una delle manifestazioni più longeve e di successo in Toscana, nel suo genere. La festa del cioccolato di Montecarlo (Lucca) appassiona migliaia di visitatori e di appassionati che arrivano per scoprire prodotti artigianali unici e deliziosi abbinamenti.

Allora segnatevi le date: l’edizione numero 21 di Montecarlo Chocolate, questa la denominazione ufficiale, vi aspetta sabato 25 e domenica 26 ottobre. Un grande happening dedicato al cacao che è tra i più seguiti, al pari delle celebrazioni del cibo degli dei a Pisa, Firenze e Piombino. Ovviamente inarrivabile è la kermesse di Perugia, la più importante d’Europa. A Montecarlo, sulle colline lucchesi, ma al confine con la Valdinievole, questa attesissima iniziativa è promossa dalla locale Pro Loco e promette un’esperienza deliziosa per tutte le età. Dalle 15 alle 20 di entrambi i giorni, il centro storico di Montecarlo si trasformerà in un paradiso di dolcezze, create dai maestri del cioccolato di tutta la Toscana.

Diverse le opportunità: agli stand della mostra mercato si potranno esplorare ampie varietà di creazioni al cioccolato, realizzate da talentuosi produttori. Un successo strepitoso gli oggetti di uso comune e quotidiano riprodotti con il cacao. Forbici, chiavi inglesi, ferri di cavallo, bicchieri, vasi, persino animali domestici come cani e gatti.

Passando al mercatino artigiano, oltre al cioccolato, si possono trovare prodotti fatti a mano, perfetti per un souvenir speciale o un regalo. Da non sottovalutare il capitolo degustazioni con sommelier della Fisar: un’esperienza di degustazione con sessioni guidate da esperti, dedicate al... matrimonio tra vini (in particolare quelli liquorosi) e cioccolato. Per saperne di più, #montecarloditoscana, #Montecarlodilucca#visituscany

Per maggiori info, 0583.228881 (Pro Loco di Montecarlo) 0583.229725 (ufficio turismo Comune di Montecarlo), o il 349.1859275. In caso di pioggia c’è la possibilità di rifugiarsi sotto il loggiato dell’istituto Pellegrini Carmignani. Possibili parcheggi in piazza d’Armi, a poche decine di metri dal centro.