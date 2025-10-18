Sabato 18 Ottobre 2025

Sentire senza filtri

Agnese Pini
Sentire senza filtri
Magazine
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attentato RanucciManovra 2026Trump ZelenskyRendimenti Btp ValoreBrigitte BardotSinner Alcaraz
Acquista il giornale
Magazine’Montecarlo Chocolate’. Gusto, dolcezza e... tanta creatività
18 ott 2025
MASSIMO STEFANINI
Magazine
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Magazine
  3. ’Montecarlo Chocolate’. Gusto, dolcezza e... tanta creatività

’Montecarlo Chocolate’. Gusto, dolcezza e... tanta creatività

di Massimo Stefanini È una delle manifestazioni più longeve e di successo in Toscana, nel suo genere. La festa del cioccolato...

di Massimo Stefanini È una delle manifestazioni più longeve e di successo in Toscana, nel suo genere. La festa del cioccolato...

di Massimo Stefanini È una delle manifestazioni più longeve e di successo in Toscana, nel suo genere. La festa del cioccolato...

di Massimo Stefanini

È una delle manifestazioni più longeve e di successo in Toscana, nel suo genere. La festa del cioccolato di Montecarlo (Lucca) appassiona migliaia di visitatori e di appassionati che arrivano per scoprire prodotti artigianali unici e deliziosi abbinamenti.

Allora segnatevi le date: l’edizione numero 21 di Montecarlo Chocolate, questa la denominazione ufficiale, vi aspetta sabato 25 e domenica 26 ottobre. Un grande happening dedicato al cacao che è tra i più seguiti, al pari delle celebrazioni del cibo degli dei a Pisa, Firenze e Piombino. Ovviamente inarrivabile è la kermesse di Perugia, la più importante d’Europa. A Montecarlo, sulle colline lucchesi, ma al confine con la Valdinievole, questa attesissima iniziativa è promossa dalla locale Pro Loco e promette un’esperienza deliziosa per tutte le età. Dalle 15 alle 20 di entrambi i giorni, il centro storico di Montecarlo si trasformerà in un paradiso di dolcezze, create dai maestri del cioccolato di tutta la Toscana.

Diverse le opportunità: agli stand della mostra mercato si potranno esplorare ampie varietà di creazioni al cioccolato, realizzate da talentuosi produttori. Un successo strepitoso gli oggetti di uso comune e quotidiano riprodotti con il cacao. Forbici, chiavi inglesi, ferri di cavallo, bicchieri, vasi, persino animali domestici come cani e gatti.

Passando al mercatino artigiano, oltre al cioccolato, si possono trovare prodotti fatti a mano, perfetti per un souvenir speciale o un regalo. Da non sottovalutare il capitolo degustazioni con sommelier della Fisar: un’esperienza di degustazione con sessioni guidate da esperti, dedicate al... matrimonio tra vini (in particolare quelli liquorosi) e cioccolato. Per saperne di più, #montecarloditoscana, #Montecarlodilucca#visituscany

Per maggiori info, 0583.228881 (Pro Loco di Montecarlo) 0583.229725 (ufficio turismo Comune di Montecarlo), o il 349.1859275. In caso di pioggia c’è la possibilità di rifugiarsi sotto il loggiato dell’istituto Pellegrini Carmignani. Possibili parcheggi in piazza d’Armi, a poche decine di metri dal centro.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Turismo