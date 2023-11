Monica Bellucci e Tim Burton, un amore da film

Alla Festa del Cinema di Roma Tim Burton e Monica Bellucci hanno fatto il loro debutto sul red carpet come coppia. È successo alla première di ‘Diabolik Chi Sei?’, in cui Burton indossava un completo interamente nero con camicia nera e cravatta, mentre Bellucci sfoggiava un vestito grigio scollato e una borsa grigia abbinata. Il giorno successivo, poi, i due artisti sono tornati al festival per l’anteprima del film con protagonista l’attrice di origini umbre, ‘Maria Callas: Lettere e Memorie’. Mentre camminavano sul red carpet, questa volta coordinati con abiti neri assortiti, i fan hanno notato che Burton sembrava ridere e battere i piedi dall'emozione mentre veniva fotografato accanto alla sua nuova partner. Un Burton felice e innamorato come non si è mai visto, hanno sottolineato alcuni anche sui social.

I primi tempi

Le prime voci di una storia sentimentale tra Burton e la Bellucci sono circolate all’inizio del 2023. A febbraio, il giorno di San Valentino, i due sono stati fotografati mentre camminavano abbracciati e si scambiavano un bacio. Il regista e l’attrice si conoscono almeno dal 2006, quando si sono incontrati al Festival di Cannes. Si sono poi rivisti nell’autunno 2022 a Lione sempre in occasione di una manifestazione cinematografica. In quell’occasione la Bellucci era ospite onoraria e ha consegnato a Burton il premio Lumière alla carriera.

La confessione

L’attrice ha confermato i rumors, secondo cui sta frequentando il regista, in un'intervista pubblicata a giugno 2023 su ‘Elle France’. La star di ‘Matrix Reloaded’ ha ammesso di amare il regista americano e di aver fatto uno di quegli incontri speciali che accadono ben poche volte nella vita. Nei mesi scorsi la Bellucci ha anche lavorato insieme a Burton girando a Londra ‘Beetlejuice 2’, diretto dal nuovo compagno. Si tratta del sequel del noto film di successo di Burton. Nel cast ci sono anche Michael Keaton, Winona Ryder, Willem Dafoe, Catherine O’Hara, Justin Theorux e Jenna Ortega, che è stata diretta da Burton nella serie di successo di Netflix ‘Mercoledì'. Per Monica Bellucci, in ‘Beetlejuice 2’, si prospetta un ruolo di primo piano, dato che interpreterà la moglie dello “spiritello porcello” più famoso del grande schermo.

Le relazioni precedenti

Sia la Bellucci sia Tim Burton hanno alle spalle lunghe e importanti relazioni. La Bellucci è andata all’altare due volte. Si è sposata una prima volta con il fotografo italiano Claudio Carlos Basso all'età di 20 anni, ma hanno divorziato dopo sei mesi. Successivamente l’attrice italiana ha avuto una storia con il collega Nicola Farron. All’epoca lui era un attore affermato e lei era una emergente. I due sono stati insieme sei anni, dal 1990 al 1996 circa. Il loro rapporto è terminato definitivamente quando Monica ha incontrato Vincent Cassel, al quale ha detto di nuovo sì nel 1999. La Bellucci e Cassel, poi, hanno divorziato nel 2013. Sono genitori di Deva, 19 anni, e Leonie, 13. Subito dopo il divorzio Cassel si è messo con la modella Tina Kunakey, di trentuno anni più giovane. Lui e l’ex moglie, comunque, avrebbero mantenuto buoni rapporti. Nei mesi scorsi Cassel e la Kunakey si sono lasciati, dopo cinque anni di matrimonio e una figlia, Amazonie, nata nel 2019. L’attore e regista francese ha una nuova fidanzata, la modella brasiliana Narah Baptista. Quanto a Tim Burton, il regista, in precedenza, è stato per 13 anni insieme all'attrice Helena Bonham Carter, condividendo con lei vita privata e set. L’attrice ha recitato per l’ex partner in film quali ‘Il pianeta delle scimmie’, ‘Big Fish’, ‘La fabbrica del cioccolato’, ‘Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street’ e ‘Alice in Wonderland’. Burton e Bonham Carter hanno due figli, Billy Ray, 20 anni, e Nell, 16.