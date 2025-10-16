Un tesoro in monete d’oro e argento trovato al largo della Florida. Quante vale (e a chi andrà)

Roma, 16 ottobre 2025- La trama di questa storia sembra uscita dalla penna di Robert Louis Stevenson, ma questa ‘isola del tesoro’ esiste davvero ed è pura realtà. Già, perché i cacciatori di tesori hanno appena scritto un nuovo capitolo si aggiunge alla leggendaria storia della cosiddetta ‘Treasure Coast’ della Florida. Scopriamo di più.

Uno ‘scrigno’ con monete d’oro e argento da un milione di dollari

Treasure hunters have recovered more than 1,000 gold and silver coins valued at $1 million from the 1715 Spanish Treasure Fleet shipwreck off Florida’s Treasure Coast. https://t.co/la4N8bdZwG pic.twitter.com/jnMaXcn8Gz — The Dallas Express News (@DallasExpress) October 5, 2025

Come riportato da ‘The Dallas Express’, un gruppo di cacciatori di tesori ha riportato alla luce oltre mille monete d’oro e d’argento, per un valore stimato di un milione di dollari, provenienti dal naufragio della flotta spagnola del 1715, una delle tragedie marittime più famose della storia coloniale. La scoperta è stata fatta dal capitano Levin Shavers e dal suo equipaggio a bordo della nave M/V Just Right.

Il bottino comprende 1.051 “Reales” d’argento e cinque “Escudos” d’oro, coniati nelle colonie spagnole di Messico, Perù e Bolivia, molti dei quali ancora recano visibili i marchi di zecca. Escudos e Reales, infatti, erano le monete in uso in Spagna e in tutti i territori del suo impero dal 1200 fino a oltre la metà del 1800 (quando furono sostituite dalle pesetas. “Ogni moneta è una testimonianza viva dell’età d’oro dell’Impero spagnolo,” ha dichiarato Sal Guttuso, direttore operativo della società 1715 Fleet – Queens Jewels LLC, titolare dei diritti esclusivi di recupero. “Trovarne più di mille in un’unica spedizione è un evento rarissimo e straordinario”. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi di Ambersand Beach, nella contea di Indian River, e le monete erano ancora parzialmente incrostate da ciò che sembra essere il tessuto di un sacco di juta, indizio che potrebbe rimandare a un forziere distrutto dalla tempesta del 1715.

Gli undici galeoni spagnoli carichi d’oro affondati nel 1715

Dovete sapere che, secondo le cronache, l’uragano del 31 luglio 1715 fece affondare qualcosa come 11 galeoni spagnoli carichi di oro, argento e gioielli per un valore complessivo stimato in oltre 400 milioni di dollari attuali. La tempesta, paragonabile a un moderno uragano di categoria 3 o 4, provocò la morte di centinaia di persone, lasciando ai pochi rimasti la disperata lotta per la sopravvivenza sulle coste della Florida.

Cosa succederà ora a questo tesoro?

Le monete recuperate saranno catalogate e conservate prima di essere sottoposte all’approvazione del Tribunale distrettuale della Florida meridionale, che gestisce le rivendicazioni marittime. In base alla legge statale, il 20% del tesoro sarà trattenuto dallo Stato, mentre il restante 80% verrà suddiviso tra i team di recupero. Queens Jewels prevede inoltre di esporre parte del tesoro nei musei locali, per permettere al pubblico di conoscere da vicino la storia della flotta perduta. “Ogni ritrovamento ci avvicina alla comprensione delle vite di coloro che navigavano in quei mari tre secoli fa,” ha aggiunto Guttuso. Il recupero, condotto a circa 150 chilometri a nord di Palm Beach, si inserisce in un programma di scavi supervisionato dallo Stato e da esperti archeologi marini. Questa scoperta rappresenta uno dei ritrovamenti più significativi degli ultimi decenni, nonché la prova che i tesori sepolti nelle profondità marine sono ancora tanti e dal valore straordinario. Avventurieri, cacciatori di tesori e inguaribili sognatori sono avvisati.