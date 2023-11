Monet da 74 milioni ’Stagno delle ninfee’ un’asta da record Claude Monet (1840-1926) è stato aggiudicato da Christie's a New York per 74.010.000 dollari per un dipinto del 1917-1919. Il dipinto, che ritrae uno dei soggetti iconici di Monet, è una testimonianza della bellezza della caducità della natura.