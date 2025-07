Mondiale per club, Laura Pausini e Robbie Williams cantano l’inno in finale

Laura Pausini e Robbie Williams insieme. Un sogno per molti fan. Un desiderio che si realizzerà domenica 13 luglio, quando al Metlife Stadium di New York le due star mondiali della musica canteranno insieme ‘Desire’, il primo inno ufficiale Fifa.

"È un onore per me unire la mia voce a quella di una star icona del pop come Robbie Williams – commenta Laura Pausini -. La canzone che ha scritto è straordinaria, davvero toccante. È stato facile e naturale per me adattare la strofa in spagnolo dopo aver ascoltato l'intero testo e la musica. È un sogno essere al suo fianco alla Fifa World Cup per Club. Fin da bambina ricordo l'emozione intorno alle partite e ai campionati. L'Italia è un simbolo del calcio, qui abbiamo dei club leggendari, niente è paragonabile ai momenti che precedono gli ultimi secondi di una partita. È proprio come un palcoscenico, la stessa emozione”.

‘Desire’ non è soltanto l’inno del Mondiale per Club. Il brano scritto da Robbie Williams, prodotto da Karl Brazil e Owen Parker, mixato a Richard Flack, e adattato in lingua spagnola da Laura Pausini, accompagnerà i giocatori al loro ingresso in campo in tutti i tornei e le partite di Fifa n tutto il mondo, compreso il Campionato Mondiale Fifa 2026.

"Sono cresciuto guardando i walk-out, gli inni, la tensione, quindi scrivere e registrare l'inno ufficiale della Fifa è un vero privilegio. Volevo creare qualcosa che catturasse tutto questo: la passione, i nervi, l'orgoglio e la maestosità di quella sensazione che si prova appena prima del calcio d'inizio. Il calcio e la musica hanno sempre significato il mondo per me, e unirli su questo tipo di palcoscenico mi fa venire la pelle d'oca. So che nei prossimi anni eseguirò questa canzone in alcuni dei miei tornei preferiti, e questo mi riempie di entusiasmo. È un vero onore per me che Laura Pausini abbia accettato il mio invito a interpretare con me questa canzone: è un'artista incredibile con una voce perfetta" ha sottolineato Robbie Williams.