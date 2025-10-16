Moncler mette in scena il calore dell’amicizia con Robert De Niro e Al Pacino

Per la prima volta in assoluto, due icone del cinema come Al Pacino e Robert De Niro si ritrovano insieme per una campagna. Non sul set di qualche produzione cinematografica, cosa abbastanza rara come vedremo più avanti, bensì per Moncler che attraverso i volti delle due leggende di Hollywood lancia la campagna ‘Warmer Together’. Ecco di cosa si tratta.

Che cosa è Warmer Together di Moncler

Nelle intenzioni, ‘Warmer Together’ è un progetto che va oltre il semplice voler promuovere capi d’abbigliamento: è un racconto sulla relazione autentica, sul calore emotivo e sull’importanza del legame umano. La campagna è stata girata a New York dal celebre ritrattista Platon, in uno stile essenziale in bianco e nero che punta tutto sull’intensità dei volti e sulla forza della complicità. Secondo Remo Ruffini, presidente e CEO di Moncler, l’obiettivo non era solo celebrare l’inverno e la tradizione di piumini del brand, bensì valorizzare un concetto più profondo: “Le emozioni e il calore dello stare insieme hanno guidato ogni nostra scelta. Warmer Together, attraverso la storia di amicizia tra Al Pacino e Robert De Niro, è un messaggio forte di affetto e vicinanza, valori che ci rendono migliori”.

Al Pacino e Robert De Niro nella campagna di Moncler (Instagram)

Robert De Niro e Al Pacino: un’amicizia speciale

Nelle foto e nei brevi filmati dietro le quinte, i due attori parlano di temi universali: amicizia, fiducia, rispetto, relazioni. De Niro afferma che “Il calore non viene mai da fuori, è un’emozione che nasce dentro di noi” mentre Al Pacino aggiunge che “L’amicizia è la cosa più grande che si possa vivere. Gli amici sono le persone con cui condividi la vita… È qualcosa che nasce spontaneamente”. Un aneddoto curioso raccontato da Platon: in un momento del servizio fotografico, ha chiesto ai due di abbracciarsi e sostenerlo per qualche secondo. In quell’istante Pacino e De Niro hanno iniziato a “solleticarsi” sotto le ascelle, generando una risata spontanea che ha reso il gesto più autentico e leggero.

Al Pacino e Robert De Niro insieme per Moncler

De Niro e Pacino: tutte le volte che si sono incrociati sul set

C’è un’altra curiosità che riguarda i protagonisti di questa campagna, Già, perché pur essendo contemporaneamente fra le figure più celebrate della storia del cinema, le occasioni in cui hanno recitato insieme sono piuttosto rare. I film principali in cui hanno collaborato sono: Il Padrino parte seconda (1974), Heat (1995), Righteous Kill (2008) e The Irishman (2019) diretto da Martin Scorsese. Tra questi titoli, Heat è senz’altro quello più celebre (e celebrato) per l’intensità del confronto fra i due attori e per l’impatto che ebbe al momento dell’uscita. Fatto sta che, fin dagli anni ’70, la stampa e il pubblico li hanno spesso messi a confronto. Entrambi hanno origini italoamericane, newyorkesi, intensi, schivi e legati al metodo Stanislavskij, incarnavano due volti della stessa generazione di attori. Questa somiglianza di percorso e di immagine ha alimentato per decenni il mito di una competizione sotterranea che invece si è rivelata una straordinaria storia di amicizia.