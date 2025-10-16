Giovedì 16 Ottobre 2025

Tra austerità e sviluppo

Paolo Giacomin
Tra austerità e sviluppo
16 ott 2025
Moncler mette in scena il calore dell'amicizia con Robert De Niro e Al Pacino

Con la campagna ‘Warmer Together’ firmata da Platon per il brand italiano di abbigliamento, due leggende di Hollywood si ritrovano insieme

Moncler mette in scena il calore dell’amicizia con Robert De Niro e Al Pacino

Per la prima volta in assoluto, due icone del cinema come Al Pacino e Robert De Niro si ritrovano insieme per una campagna. Non sul set di qualche produzione cinematografica, cosa abbastanza rara come vedremo più avanti, bensì per Moncler che attraverso i volti delle due leggende di Hollywood lancia la campagna ‘Warmer Together’. Ecco di cosa si tratta.

Che cosa è Warmer Together di Moncler

Nelle intenzioni, ‘Warmer Together’ è un progetto che va oltre il semplice voler promuovere capi d’abbigliamento: è un racconto sulla relazione autentica, sul calore emotivo e sull’importanza del legame umano. La campagna è stata girata a New York dal celebre ritrattista Platon, in uno stile essenziale in bianco e nero che punta tutto sull’intensità dei volti e sulla forza della complicità. Secondo Remo Ruffini, presidente e CEO di Moncler, l’obiettivo non era solo celebrare l’inverno e la tradizione di piumini del brand, bensì valorizzare un concetto più profondo: “Le emozioni e il calore dello stare insieme hanno guidato ogni nostra scelta. Warmer Together, attraverso la storia di amicizia tra Al Pacino e Robert De Niro, è un messaggio forte di affetto e vicinanza, valori che ci rendono migliori”.

Al Pacino e Robert De Niro nella campagna di Moncler (Instagram)
Al Pacino e Robert De Niro nella campagna di Moncler (Instagram)

Robert De Niro e Al Pacino: un’amicizia speciale

Nelle foto e nei brevi filmati dietro le quinte, i due attori parlano di temi universali: amicizia, fiducia, rispetto, relazioni. De Niro afferma che “Il calore non viene mai da fuori, è un’emozione che nasce dentro di noi” mentre Al Pacino aggiunge che “L’amicizia è la cosa più grande che si possa vivere. Gli amici sono le persone con cui condividi la vita… È qualcosa che nasce spontaneamente”. Un aneddoto curioso raccontato da Platon: in un momento del servizio fotografico, ha chiesto ai due di abbracciarsi e sostenerlo per qualche secondo. In quell’istante Pacino e De Niro hanno iniziato a “solleticarsi” sotto le ascelle, generando una risata spontanea che ha reso il gesto più autentico e leggero.

Al Pacino e Robert De Niro insieme per Moncler
Al Pacino e Robert De Niro insieme per Moncler

De Niro e Pacino: tutte le volte che si sono incrociati sul set

C’è un’altra curiosità che riguarda i protagonisti di questa campagna, Già, perché pur essendo contemporaneamente fra le figure più celebrate della storia del cinema, le occasioni in cui hanno recitato insieme sono piuttosto rare. I film principali in cui hanno collaborato sono: Il Padrino parte seconda (1974), Heat (1995), Righteous Kill (2008) e The Irishman (2019) diretto da Martin Scorsese. Tra questi titoli, Heat è senz’altro quello più celebre (e celebrato) per l’intensità del confronto fra i due attori e per l’impatto che ebbe al momento dell’uscita. Fatto sta che, fin dagli anni ’70, la stampa e il pubblico li hanno spesso messi a confronto. Entrambi hanno origini italoamericane, newyorkesi, intensi, schivi e legati al metodo Stanislavskij, incarnavano due volti della stessa generazione di attori. Questa somiglianza di percorso e di immagine ha alimentato per decenni il mito di una competizione sotterranea che invece si è rivelata una straordinaria storia di amicizia.

Al Pacino e Robert De Niro insieme per Moncler
Al Pacino e Robert De Niro insieme per Moncler
