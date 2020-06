Roma, 23 giugno 2020- Che sia per turismo religioso o semplicemente per un’escursione in un luogo ricco di storia, bellezze architettoniche e naturali, visitare un monastero è un’esperienza che arricchisce la mente e lo spirito. Eccone 5 da visitare in Italia, da nord a sud.



San Michele Arcangelo – Puglia

Il santuario di San Michele Arcangelo si trova a Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia. È uno dei più belli e caratteristici della regione e dal giugno del 2011 è stato inserito nell’elenco dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. La struttura dell’eremo è articolata su due livelli; in quello superiore ci sono il portale romanico e il campanile, in quello inferiore il museo devozionale e le cripte. Con la grotta, una delle più sacre e belle del mondo, unico sito italiano riconosciuto dal National Geographic Society.



Monastero di Santa Maria Infra Saxa – Marche

Questo splendido eremo di trova a Genga, in provincia d'Ancona. Un tempo utilizzato dalle monache benedettine come monastero di clausura, ha una struttura costruita interamente in semplice pietra, con l'interno in parte scavato nella roccia. Una architettura suggestiva ed unica, inserita nel contesto della Gola di Frasassi, uno dei parchi naturali più ricchi di flora e fauna della regione Marche e meta ideale per passeggiate ed escursioni.



L'Eremo di San Colombano – Trentino-Alto Adige

In provincia di Trento, a pochi chilometri da Rovereto e raggiungibile unicamente percorrendo a piedi un breve sentiero ed una scalinata di 102 gradini, si trova l’eremo di San Colombano. Interamente scavato nella roccia, il monastero è costruito su uno strapiombo di 120 metri, protetto da un tetto naturale ricavato nella montagna. Abitato sin da prima dell’anno mille, l’Eremo di San Colombano è dedicato al Santo che, secondo la tradizione, uccise il drago che provocava morte e disperazione tra la popolazione della zona. La chiesetta e il rifugio che gli sorge accanto risalgono al X secolo.



Monastero di Castelnovo Ne' Monti – Emilia-Romagna

In pieno Appennino tosco-emiliano, in località Pietra di Bismantova, si trova il Monastero di Castelnovo Ne' Monti, costruito nel lontano 1411 e diventato nel tempo rifugio di monaci benedettini. All’interno del complesso, in un silenzio quasi irreale, si possono ammirare dei bellissimi affreschi quattrocenteschi ben conservati nella chiesa. Il più importante è quello che raffigura una pregevole immagine della Madonna con il Bambino, opera di maestri emiliani dell'epoca.



Eremo di Santa Caterina del Sasso – Lombardia

Chi ad una escursione sul lago Maggiore, in provincia di Varese, vuole abbinare la visita ad un suggestivo e isolato eremo può visitare quello di Santa Caterina del Sasso. Per accedervi si percorre una scalinata panoramica molto suggestiva con vista mozzafiato sul lago. In alternativa – per chi ha difficoltà motorie - è possibile utilizzare un ascensore. Oltre alla chiesa dedicata alla Santa e ricca di affreschi, è possibile visitare due conventi (uno più grande e uno più piccolo chiamato conventino) entrambi molto ben decorati e una torre campanaria del ‘300.

© Riproduzione riservata