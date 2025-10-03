’Monasteri aperti’. Arte e spiritualità in luoghi straordinari

di Stefano Marchetti

Luoghi di raccoglimento, di silenzio, di preghiera. Luoghi per ritrovare se stessi e provare un senso di pace, tanto più necessario oggi. In questo e nel prossimo week-end, in Emilia Romagna torna ’Monasteri aperti’, l’evento che raggruppa circa 60 esperienze esclusive, lontane dal turismo di massa, alla scoperta della grande bellezza lungo i 22 cammini del circuito regionale.

Visite guidate a santuari e luoghi di culto, concerti di musica sacra, degustazioni di antiche ricette, per un mosaico di momenti di rinnovata autenticità nell’anno del Giubileo della Speranza.

Fra gli appuntamenti, la passeggiata di meditazione e bellezza attorno alla Badia di Torrechiara (Parma), in programma domattina alle 10: il monastero benedettino di Santa Maria della Neve è un gioiello rinascimentale voluto nel 1471 da Pier Maria Rossi, signore del castello, e oggi è sede di un laboratorio erboristico e apistico. Nel pomeriggio si potrà anche visitare il monastero, con il chiostro e il giardino delle piante officinali, poi alle 17.30 si terrà il concerto dell’Ensemble Dramsan. Una nuova visita al convento è in programma domenica mattina alle 10, poi alle 12.30 nel refettorio sarà servito il pranzo del pellegrino.

Si porterà verso l’Eremo di Montepaolo, lungo il Sentiero di Sant’Antonio, l’escursione guidata di domenica mattina con partenza da Castrocaro Terme (Forlì Cesena): un cammino di 15 chilometri permetterà di raggiungere un luogo di pace e di raccoglimento dove il Santo dimorò insieme a una piccola comunità di monaci. Nel santuario è custodita una reliquia di Sant’Antonio con la grotta dove si ritirava in preghiera. Prima di ripartire, si riceverà un saluto dalle Sorelle Clarisse dell’Eremo.

Sempre domenica alle 16 nel borgo di Mercato Saraceno (Forlì Cesena), il percorso fra l’antico abitato di San Damiano e la rupe di Monte Sasso farà respirare le atmosfere dell’antica diocesi di Sarsina.

E domenica dalle 15 a Rimini si potrà partecipare a visite guidate ai luoghi giubilari custodi della memoria francescana, dal Tempio Malatestiano (che fu chiesa francescana fino al 1809) al Santuario della Madonna della Misericordia che custodisce il dipinto di Giuseppe Soleri al centro di un episodio dal sapore miracoloso risalente al 1850: dall’11 maggio al 17 novembre di quell’anno, l’immagine della Vergine avrebbe iniziato a muovere gli occhi, e questo evento portò all’incoronazione della Madonna e alla trasformazione della chiesa in santuario.

Altri appuntamenti di ’Monasteri aperti’ sono in calendario sabato 11 e domenica 12 ottobre. Per tutte le ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet relativo www.monasteriemiliaromagna.it