Monaco. Birra, storia e quell’anima italiana

Dici Monaco e pensi all’Oktoberfest – a proposito, messaggio ai ritardatari: l’evento dura ancora tutto questo fine settimana! –, ma dietro a questa rassegna planetaria, che ormai è divenuta una vera e propria festa cittadina, c’è una storia infinita che profuma di luppolo e arte, di convivialità e passione, di artigianalità e bellezza. Si certo, la birra. Che, a queste latitudini, non è solo una bevanda, ma è vera essenza della Baviera, della sua gente, del suo ingegno e della sua elegante voglia di star bene. Perché a Monaco (www.munich.travel/it) si vive bene. Il centro è un salotto ’buonissimo’, ristretto, che ruota intorno alla fiabesca Marienplatz con i suoi palazzi, il Nuovo Municipio e la sua torre con il carillon. E poi l’iconica cattedrale di Nostra Signora con le alte torri (una è raggiungibile in vetta) e l’impronta del Diavolo impressa su una pietra all’ingresso della chiesa che racconta una leggenda tutta da scoprire. Come da scoprire sono la Residenz – un Palazzo Pitti ’trasferito’ in Baviera – o la Feldherrnhalle (ispirata alla Loggia dei Lanzi), tanto per citare alcuni dei luoghi che avvicinano la città all’Italia per volere del principe elettore Massimiliano I e del re bavarese Ludovico II.

È unico passeggiare per le prestigiose e linde strade del centro, lasciandosi guidare dai sapori e dai colori di vetrine come quelle di ’Dallmayr Delikatessenhaus’, paradiso per golosi che non badano a spese. Popolare e vivace è il ’Viktualienmarkt’, mercato che da 200 anni è mèta di visitatori e locali per acquistare prodotti di alta qualità, carni di ogni tipo e fermarsi all’aria aperta in uno dei Biergarten più scenografici della città. Ah, la birra. Ancora lei a guidare ogni passeggiata in città. Dove è facile muoversi, intuitivo e comodo con il München City Pass o la München Card che consente di viaggiare gratis sui mezzi pubblici e propone ingressi free o ridotti per tantissime attrazioni (info su www.munich-citypass.com e www.simply-munich.com/card-turistiche).

La birra dicevamo. E le birrerie. A pochi passi da Marienplatz c’è forse quella più famosa del mondo. Alla ’Hofbräuhaus’ il tempo sembra essersi fermato. Il cortile all’aperto è ideale nella bella stagione; l’interno, con l’orchestra che suona a ogni ora del giorno, regala una scoperta dietro l’altra. E poi il cibo. Buonissimo. E la birra, sublime. I clienti hanno ancora il proprio Krug ’parcheggiato’ negli appositi vani chiusi con lucchetto. Un luogo ideale per due chiacchiere, una bevuta e una salsiccia bianca da gustare rigorosamente prima delle 12. La birreria nasce nel 1589, ma è nel 1921 che qui si svolge un fatto che cambierà la storia. Nella grande sala al primo piano, Adolf Hitler presenterà per la prima volta i membri delle SA (Sturmableitung) in un ’battesimo di fuoco’, attaccando i membri del partito dell’SPD presenti.

Augustiner è il marchio forse più famoso ed è ancora strettamente legato alla Baviera con una Fondazione a differenza di altre birre ormai in mano a multinazionali. Le sue birrerie in città sono tante e meritano una sosta per una pinta di Weiss o uno stinco arrosto. Ma per smaltire simili prelibatezze si può noleggiare una bici e fare un giro ’ad anello’ tra l’Hofgarten, il Parco Olimpico e, soprattutto, il Giardino Inglese dove, nelle giornate di sole, ci si può imbattere anche in baldi giovani che cavalcano le onde (artificiali) sui canali interni al polmone verde cittadino. Un luogo dove passeggiare con la famiglia o immergersi nella lettura di un libro. Per un’emozione ’slow’ che non ha prezzo.