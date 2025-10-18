Sabato 18 Ottobre 2025

Agnese Pini
Sentire senza filtri
'Momenti di Toscana'. Un nuovo viaggio sensoriale nel solco di Bottega Verde
18 ott 2025
VIOLETTA DE NICOLAIS
’Momenti di Toscana’. Un nuovo viaggio sensoriale nel solco di Bottega Verde

Bottega Verde inaugura un nuovo capitolo della sua storia lanciando ’Momenti di Toscana’, una collezione esclusiva di profumi che nasce per celebrare e rendere omaggio alle origini del brand, profondamente radicate nel cuore della Toscana.

Un omaggio sensoriale che diventa un invito a riscoprire il tempo lento, il contatto con la natura, i colori e i profumi di una terra ricca di poesia e tradizione. Momenti di Toscana è un viaggio emozionale che prende vita da essenze raffinate, capaci di raccontare – nota dopo nota – l’anima più vera e profonda di una regione amata in tutto il mondo.

Ogni profumo è una storia, un frammento di vita, un ricordo evocato da ingredienti selezionati e da un linguaggio fortemente identitario. I nomi delle fragranze – Pòggio, Vèrno, Dolconèa, Lènde, Birba, Desìo, Òria, Lùlla, Lunòra, Tòcco – sono infatti ispirati al vernacolo toscano, dialetto ricco di espressioni colorite e capaci di trasmettere emozioni e autenticità. Ogni profumo diventa così un ponte tra passato e presente, tra la sapienza della tradizione e la bellezza della vita quotidiana, tra la forza della natura e la delicatezza dei sensi.

Anche il design della collezione riflette con coerenza il legame con il territorio. Flaconi dalle forme eleganti e sinuose, resi unici da una calda tonalità ambrata che richiama i colori della Toscana al tramonto, la luce dorata delle colline, la materia viva del suolo. Ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza non solo olfattiva, ma anche visiva e tattile, che coinvolge i sensi e lascia un’impronta duratura nella memoria.

Con ’Momenti di Toscana’, Bottega Verde propone una nuova idea di profumo: un’esperienza multisensoriale che invita osservare, respirare e ritrovare il proprio equilibrio, abbracciando quella “way of life” toscana fatta di semplicità, bellezza naturale e connessione profonda con l’ambiente. Un progetto che unisce poesia, territorio, memoria e innovazione, trasformando ogni fragranza in un piccolo gesto di benessere e consapevolezza.

