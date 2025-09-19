Giovedì 18 Settembre 2025
Leo Turrini
Magazine
Magazine’Moltitudine’. Videoarte, installazioni e workshop
19 set 2025
ALICE PAVAROTTI
Magazine
Videoarte, performance art, installazioni, dialoghi, workshop e musica: alla Fabbrica delle Candele di Forlì arriva, dal 25 al 28 settembre, la decima edizione di Ibrida Festival Internazionale delle Arti Intermediali. Il titolo è ’Moltitudine’, "un invito ad abbracciare la pluralità come valore e come forza creativa", spiegano i direttori artistici Francesca Leoni e Davide Mastrangelo di Vertov Project.

Dopo l’inaugurazione della mostra collettiva intermediale Anatomie Digitali, visitabile gratuitamente alla Fondazione Zoli fino al 12 ottobre, il festival riunisce protagonisti internazionali della videoarte, dell’animazione sperimentale e delle installazioni interattive. Tra i nomi in programma spicca l’artista americano Gary Hill, Leone d’Oro alla Biennale di Venezia e pioniere dell’arte intermediale, uno dei grandi maestri della ricerca visuale e figura di rilievo in Anatomie Digitali. Al festival sarà presente con un talk a ingresso libero e gratuito, dalle 11 alle 12.30 di sabato 27.

Nei quattro giorni del festival, possibile grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Forlì e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, si susseguiranno workshop sull’AI, video-installazioni, musica live e dj set.

© Riproduzione riservata