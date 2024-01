Molti sequel tra i film che vedremo al cinema nel 2024: ecco i titoli da non perdere

Roma, 13 gennaio 2024 – Quali sono i film più attesi del 2024? Proviamo a dare una risposta a questo interrogativo, elencandovi una serie di film in uscita nei 12 mesi dell’anno che non dovete assolutamente perdere (o almeno dovreste dargli un’occhiata, anche solo per curiosità). Questo 2024 si preannuncia ricco di novità e di ritorni molto attesi, con personaggi richiamati a ricreare il medesimo entusiasmo suscitato nei primi capitoli…

Mean Girls

Dall’America arriva il remake di Mean Girls. Il film originale è uscito nel 2004 e divenne un vero e proprio cult (protagonista su Lindsay Lohan). La pellicola tornerà a inizio anno nella nuova versione e con la medesima storia: Cady Heron è una nuova studentessa accolta da un gruppo di ragazze popolari chiamato le "Barbie": Regina George, Gretchen e Karen. Quando Cady si innamora dell'ex fidanzato di Regina, Aaron Samuels, si ritrova nel mirino di Regina e deve cercare di sconfiggere il gruppo con l'aiuto dei suoi amici Janis e Damian. Una versione che punta a non tradire l’originale, aggiornandosi ai giorni nostri (social inclusi).

Beetlejuice 2

Dopo anni e anni di rumors e smentite, finalmente potremo vedere anche Beetlejuice 2. Tim Burton sarà nuovamente regista del sequel della storia della strana famiglia alle prese con lo spiritello di Beetlejuice. Protagonista della storia sarà Jenna Ortega (esplosa a livello mondiale grazie a Mercoledì, serie Netflix), affiancata da Justin Theroux, Michael Keaton e Winona Ryder.

Dune 2

Dal 28 febbraio potremo vedere nei cinema Dune 2, il secondo capitolo di una trilogia annunciata. Paul Atreides si unirà ai Fremen per iniziare un viaggio spirituale e marziale per diventare Muad'dib. Allo stesso tempo cercherà di evitare l'orribile ma inevitabile futuro di cui è testimone: una Guerra Santa in suo nome. Con Rebecca Ferguson, Timothée Chalamet e Zendaya.

Ghostbusters - Minaccia glaciale

Il 28 marzo ci farà incontrare “vecchi amici” grazie a Ghostbusters - Minaccia glaciale. La storia è ambientata a New York. Quando la scoperta di un antico artefatto sprigionerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale. Insieme a Bill Murray troveremo Mckenna Grace, Paul Rudd, Carrie Coon, Emily Alyn Lind.

Il regno del pianeta delle scimmie

Nel mese di maggio ci ritroveremo ne Il regno del pianeta delle scimmie. Si tratta di una nuova storia che riprenderà molti anni dopo la conclusione del film del 2017, The War - Il pianeta delle scimmie.

Inside Out 2

A giugno, negli Usa, uscirà anche Inside Out 2. Dopo il delizioso primo capitolo, seguiremo l’adolescenza di Riley mentre prova nuove emozioni. Il quartier generale abitato da Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto dovranno fare la conoscenza di un nuovo arrivo: Ansia. E sembra che non sia sola.

Ballerina

Sempre in quel mese scopriremo meglio Ballerina. Si tratta dello spin-off di John Wick. La storia di vendetta che vede come protagonista una ballerina dal passato turbolento. Ed è la stessa ragazza tatuata che si addestrava per diventare un'assassina in John Wick 3 – Parabellum. Ora vuole vendicare la sua famiglia. Oltre a Keanu Reeves troveremo Ana de Armas come protagonista.

Lilo & Stitch

Nei prossimi mesi assisteremo anche al live action di Lilo & Stitch. Alle Hawaii, una giovane ragazza solitaria incontra un cane alieno di nome Stitch, che ha l'unico obiettivo di distruggere. Tra di loro nasce subito un bel legame e si ritrovano ad affrontare non solo alieni che cercano di riportare a casa Stitch, ma anche assistenti sociali troppo invadenti…

Joker: Folie À Deux

Il 2 ottobre 2024 vedrà la luce anche Joker: Folie À Deux. Scopriremo cosa è successo dopo la rivolta nata dal Joker e scopriremo il destino di Arthur Fleck, arrestato e affidato all'istituto psichiatrico Arkham Asylum. Qui conoscerà la psichiatra Harley Quinn e con lei instaurerà una pericolosa relazione. Protagonisti del dramma musical saranno Joaquin Phoenix e Lady GaGa (nuovamente al cinema dopo A star is born e House of Gucci).

Il gladiatore 2

A novembre spazio per un altro sequel, Il gladiatore 2, sempre diretto da Ridley Scott. Ambientato sempre nell'Antica Roma, circa quindici anni dopo il primo capitolo, narra la storia del figlio di Maximus, Lucius, che ha vissuto nella macchia e non sa che sua madre è ancora viva. Protagonisti Pedro Pascal e Denzel Washington. Riusciranno a entrare nella memoria come Russell Crowe nel primo capitolo?

Wicked

Sempre a fine novembre sarà disponibile la prima parte di Wicked (che vede tra le protagonista anche la cantante Ariana Grande). La storia dell'amicizia tra Elphaba Thropp e Galinda Upland nella magica terra di Oz. Il loro futuro è noto a tutti perché diventeranno rispettivamente la strega cattiva dell'Ovest e la strega buona del Sud. Ma il film, suddiviso in due capitoli, racconterà le loro storie e come sono diventate buone e cattive…

Pare Parecchio Parigi

Non ci siamo dimenticati i film italiani. Dal 18 gennaio nelle sale il ritorno atteso di Leonardo Pieraccioni con Pare Parecchio Parigi. Accanto a lui troveremo Chiara Francini, Nino Frassica e Giulia Bevilacqua.

Un altro ferragosto

A marzo 2024 finalmente arriverà il seguito di Ferie d’agosto, film cult uscito nel 1996 e diretto da Paolo Virzì (che ritroveremo qui). In una sera d'agosto, nella casa di Ventotene, il giornalista Sandro Molino trascorreva le vacanze con la sua compagna Cecilia e lei gli rivelò di essere incinta. Ai giorni d’oggi, ne Un altro ferragosto, Altiero Molino è un ventiseienne imprenditore digitale e ritorna a Ventotene col marito fotomodello per ritrovare i vecchi amici intorno al padre malato e per regalargli un'ultima vacanza in quel luogo per lui così caro nei ricordi.

Napoli New York

In uscita nel 2024 anche la nuova pellicola di Gabriele Salvatores, Napoli New York. Il film è descritto come un documento fresco dell'Italia postbellica e un racconto rocambolesco che si intreccia in una storia dal finale sorprendente. Pierfrancesco Favino è il protagonista.

Partenope

Infine, insieme all’opera nuova di Salvatores, il 2024 ci regalerà anche il nuovo film di Paolo Sorrentino, Partenope, che narra la storia di una donna e ha un cast di tutto rispetto, composto da Stefania Sandrelli, Luisa Ranieri, Silvio Orlando ed Isabella Ferrari.