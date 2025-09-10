Mogol fa rotta su San Francesco: "Un’opera musicale con Cocciante"

"Con Battisti ho scritto centoventuno canzoni, settantacinque delle quali di grande successo". A Mogol bastano due cifre per dare il senso del sodalizio più fortunato della canzone italiana anni Settanta. Quello celebrato dalla terza edizione di “Quel gran genio”, la rassegna dedicata alla figura e all’opera dell’idolo di Poggio Bustone in programma a Milano dal 26 al 29 settembre con un’anteprima preziosa, domenica prossima, al Mulino di Anzano del Parco. L’idea di portare in uno dei luoghi topici dell’epopea battistiana “Emozioni”, il concerto con cui Mogol e Gianmarco Carroccia girano ormai da tempo l’Italia nel segno di un passato che non passa, diverte il suo protagonista. "Torno alla cascina nel comasco dove l’amore per la natura e l’aria pura mi spinse a costruire la mia sala di registrazione lontano da Milano" racconta Rapetti, 89 anni, che poi avrebbe cercato quello stesso clima e quella stessa cornice per fondare la sua scuola in Umbria. "Erano anni di musica e di impegno in cui avevo dato vita pure a Linea Verde, movimento d’idee che attorno ai temi della pace e dell’ambiente cercava di porsi in maniera propositiva, senza limitarsi alla semplice denuncia".

Tre grandi partner: Battisti, Gianni Bella e Riccardo Cocciante. Affinità e divergenze? "Per me sono tre straordinari compositori. Con Cocciante ho scritto una cinquantina di canzoni e con Gianni Bella quella di maggior successo di tutte: L’emozione non ha voce. Battisti è Battisti. Ma considero pure Gianni un genio della musica, dotato di preparazione modesta ma talento straordinario. Trovo fantastica, ad esempio, una delle ultime canzoni scritte assieme, s’intitola Dormi amore ed è dedicata a mia moglie”.

Con Cocciante sta preparando un’opera musicale su San Francesco. "Sì, è il progetto più importante che ho al momento. San Francesco ha avuto una vita incredibile, credo che sarà di grande successo. Fra un paio di settimane con Riccardo ci vediamo per concludere i lavori. Credo che la prima sarà l’anno prossimo ad Assisi, magari al Lyrick Theater di Santa Maria degli Angeli".

Questo perché nel 2026 cade l’ottavo centenario della morte di Francesco. Com’è nata l’idea? "Ho parlato di questa idea sul santo di Assisi a Riccardo e lui ha aderito subito. È una persona serissima che lavora in modo fantastico. Vive praticamente al pianoforte e non l’ho mai visto distaccarsene per più di cinque minuti. Pure quando viene qui da me ad Avigliano Umbro per parlare dei nostri progetti, se ne resta seduto al pianoforte".

Su che fonti ha lavorato? "Sono partito, ovviamente, dallo studio della vita di San Francesco. Poi ho chiesto al Vaticano una consulenza sulle canzoni ed è arrivato un arcivescovo a controllare la coerenza dei testi. Mi ha detto che era tutto corretto, anche se al racconto mancava un elemento importante: le stigmate".

Quindi ha corretto. "Sì, anche se Francesco non ha avuto piaghe profonde come altri santi, ma delle escrescenze sui palmi di entrambe le mani. Tant’è che nell’opera dice “Signore, hai voluto farmi un regalo, ma non hai voluto che soffrissi“".

Viste le tante trasposizioni teatrali e cinematografiche della vita di Francesco, mentre componeva le è tornato alla mente qualcuno degli interpreti che hanno vestito quel saio? "No, perché la personificazione di Francesco la lascio a Cocciante, che è sicuramente più a suo agio di me nella costruzione del personaggio".

A proposito di opere musicali, Riccardo gliel’ha mai spiegato perché affidò la traduzione di Notre-Dame de Paris a Pasquale Panella invece che a lei? "Fui io a non voler mettere le mani sul testo di un altro (nel caso il compositore canadese Luc Plamondon, autore della versione originale dell’opera - ndr). Preferisco lavorare creando le canzoni, non rifacendole. Una scelta che ho maturato nel tempo, visto che da ragazzo ho iniziato anch’io con le traduzioni".

Mai pentito? "Assolutamente, no. Anche perché Panella su Notre-Dame ha fatto un bel lavoro".

Lei con Cocciante, nel ’91, ha vinto pure Sanremo. "Riccardo mi chiamò a lavorare su Se stiamo insieme nel suo appartamento di Miami. Coincidenza volle che in quei giorni fosse in Florida pure Mario Lavezzi, che così invitammo ad ascoltare il brano per avere una sua opinione. Durante l’ascolto lo vedemmo commuoversi e capimmo di aver fatto centro".

La vostra hit più bella? "Forse Cervo a primavera. La storia di un uomo che ha fallito nella vita e sogna di rinascere animale per non avere più il dilemma delle scelte, visto che alle loro ci pensa la natura. Testo inusuale legato a una musica bellissima".