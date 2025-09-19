Modena e il belcanto. Tra storia e futuro

di Stefano Marchetti

Modena e il belcanto sono da sempre un binomio straordinario. Basti pensare a Luciano Pavarotti, a Mirella Freni, a Leone Magiera, Raina Kabaivanska e Nicolai Ghiaurov, tutti legati a questa terra di grande, appassionata e appassionante tradizione lirica.

Il loro esempio e la loro testimonianza ed eredità artistica ispirano anche la seconda edizione del ’Modena Belcanto Festival’ che si aprirà il 25 settembre per chiudersi il 12 ottobre, proprio nel giorno in cui big Luciano avrebbe compiuto 90 anni.

Il cartellone attraverserà molti secoli di canto e di bellezza, partendo dal ‘700 estense per approdare alle più avanzate sperimentazioni sulla voce, "perché a Modena esiste una consolidata tradizione che viaggia in parallelo a un’instancabile ricerca che continua a nutrirla", spiega il maestro Aldo Sisillo, direttore del teatro Comunale intitolato a Pavarotti e Freni, straordinari ‘fratelli di latte’.

Il festival sarà inaugurato proprio da un gioiello settecentesco, l’oratorio ’Santa Teodosia’ di Alessandro Scarlatti, tratto da un raro manoscritto custodito alla Biblioteca Estense di Modena, che la Compagnia de Violini, diretta da Alessandro Ciccolini, eseguirà per la prima volta in epoca moderna il 25 settembre nella sontuosa chiesa di Sant’Agostino.

Il 26 e 28 settembre poi al teatro Comunale di Modena andrà in scena ’La Bohème’ di Puccini che fu un cavallo di battaglia di Pavarotti & Freni, con la regia di Leo Nucci, la direzione di Aldo Sisillo e le voci di Claudia Pavone e Galeano Salas.

All’universo femminile di Puccini si ispireranno anche la coreografia che Monica Casadei, con la compagnia Artemis danza, presenterà il 2 ottobre al teatro Fabbri di Vignola, e il recital che l’attrice Laura Morante terrà il 5 ottobre al Comunale di Modena.

Tra gli eventi clou del festival, il concerto di gala del 3 ottobre, con il soprano Jessica Pratt e il maestro Daniel Oren alla guida della Filarmonica del Comunale, la seconda edizione del premio Leone Magiera, in una speciale serata multimediale e multidisciplinare (6 ottobre), e la serata del 12 ottobre dedicata a Pavarotti, che vedrà protagonisti il tenore Vittorio Grigolo, il soprano Maria Francesca Rossi e il mezzosoprano Benedetta Mazzetto, insieme alla storica corale Rossini di Modena e al Fron Male Voice Choir, due delle corali che parteciparono al ‘mitico’ concorso di Llangollen in Galles che fu il primo successo del tenorissimo, allora diciottenne.

Durante il festival saranno presentate anche nuove composizioni e partiture, come ’L’orecchio onniudente’ di Claudio Ambrosini (su testi di Ruzante e Giuliano Scabia) che accosta le sue pagine a madrigali e canzoni di Willaert, Padovano e Monteverdi.

Per tutte le ulteriori informazioni è comunque possibile visitare il sito Internet, www.modenabelcantofestival.it