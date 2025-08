Modelle troppo magre, pubblicità Zara bloccate nel Regno Unito. “L’enfasi è sulle ossa”

Londra, 6 agosto 2025 – Clavicole e ossa sporgenti: non è certo la prima volta che Zara utilizza modelle magrissime per promuovere i propri capi. Al pari di tanti altri brand. Stavolta però il Regno Unito dice basta. L'Advertising standard authority (Asa), agenzia garante per la pubblicità in Gran Bretagna, ha messo al bando due immagini di una campagna del colosso spagnolo, già criticate peraltro da attiviste impegnate contro i disturbi alimentari.

L’Asa parla esplicitamente di una scelta “irresponsabile” da parte di Zara. Nel mirino c’è la “magrezza malsana” delle giovani modelle ritratte. Nel provvedimento l’Autorità non esita a dettagliare le immagini: si elencano braccia quasi scheletriche, i volti emaciati, la definizione di protuberanze ossee.

In una delle due pubblicità incriminate, la modella indossa un abito corto: secondo l’Asa nello scatto le ombre sono state utilizzate per enfatizzare le gambe sottili della ragazza, oltre che per evidenziare la spigolosità del corpo e delle articolazioni, riferisce la BBC.

Nella seconda immagine l’inquadratura metterebbe in risalto le clavicole sporgenti, che diventano “il punto focale” della pubblicità. Insomma a monte ci sarebbe una volontà di proporre un preciso modello estetico, che viene ritenuto nocivo per la salute mentale di giovani e meno giovani.

Zara incassa e non contesta. Il portavoce del ramo britannico della holding ha assicurato che il marchio si atterrà "alle direttive", che ha già "ritirato" le due foto e che in futuro eseguirà "verifiche più severe sulla selezione delle immagini”. Anche se precisa che he l’azienda è "impegnata a proporre contenuti pubblicitari responsabili".

Oltremanica esistono delle linee guida indicate in un rapporto del 2007 dal titolo ‘Fashioning a Healthy Future’. Il brand spagnolo dice di aver rispettato in particolare la raccomandazione numero tre di quell’indagine, secondo cui le modelle "dovrebbero fornire un certificato medico attestante il loro buono stato di salute, rilasciato da medici esperti nel riconoscimento dei disturbi alimentari". Precisa poi che le immagini in questione non sono state ritoccate.

Nel Regno Unito le maglie dei controlli sugli spot stanno diventando più strette. All’inizio di quest’anno l’Asa aveva preso posizioni simili nei confronti dell’azienda di abbigliamento low cost Next e del gigante della grande distribuzione Marks & Spencer.