Firenze, 13 febbraio 2019 - “Siamo qui dal 1996, nel cuore di Firenze e resteremo sempre qui in Piazza della Repubblica per la città, con la città, nella città”, spiega Pierluigi Cocchini amministratore delegato di Rinascente oggi a Firenze per la riapertura ufficiale del quarto e quinto piano dello store internazionale che ogni anno attira nei suoi spazi di beauty, abbigliamento e lifestyle 1 milione e 300.000 visitatori per un fatturato di 23 milioni di euro, con scontrini per 500.000 persone.

“Dopo l’apertura di Roma Tritone e il restyling di Torino ecco ora Firenze, con un piano di ammodernamento e di ampliamento di alcuni settori che terminerà ad ottobre 2020. Diventerà più grande lo spazio moda uomo fino a mille metri quadrati, porteremo profumi e bellezza al piano seminterrato mentre al piano terra enfatizzeremo la pelletteria che è "un valore di questo territorio" con aziende che esprimeranno "artigianalità e esercizi di vera manualità”, dice Cocchini (nella foto sotto) che ha salutato l’ad di Pitti Immagine, Raffaello Napoleone, e il direttore generale Agostino Poletto, insieme al direttore della Rinascente Firenze Leopoldo Ferrari. Un cambiamento e una rivoluzione degli spazi e delle funzioni al quarto e quinto piano dopo la partnership tra Rinascente e Simone Arnetoli e Laura Tosetti fondatori di Galateo Ricevimenti e di un locale a Milano Tosca&Nino che ora ha aperto ristorante, caffe’ ed enoteca dentro lo store di sei piani di Piazza della Repubblica.

“Abbiamo aperto tre anni fa a Milano Tosca&Nino, nel segno della cultura alimentare enogastrominica Toscana - racconta Simone Arnetoli, tra un pappa col pomodoro e una classica ribollita - ora portiamo con orgoglio e gioia questa esperienza anche a Firenze dove venti anni fa abbiamo iniziato questo lavoro. Crediamo molto in questo progetto internazionale con Rinascente. E dalla terrazza del quinto piano si può ammirare un panorama splendido sui tesori del Rinascimento”. Per dare ali al cambiamento cambieranno anche gli orari serali, fino alle 22 per tutti i piani di vendita e fino alle 24 per il ristorante.

