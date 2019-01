Firenze, 7 gennaio 2019 - Rivoluzione totale nella moda maschile. Parte Pitti Uomo numero 95, il salone internazionale per l'abbigliamento e gli accessori per lui per l'inverno 2019-2020 che apre domani martedì 8 gennaio, ed è subito un caleidoscopio di tendenze e di idee che mettono al centro della nuova idea di guardaroba maschile la Natura, la sua tutela, la sua bellezza, il senso di una nuova confidenza e di un nuovo rispetto per l'ambiente e di una voglia di uno stile che duri e che abbia un'anima ecosostenibile. Ed ecco in tanti marchi la "svolta eco-tecnologica" come la definisce Elena Moretti, fashion consultant di Pitti Immagine, con l'ecosostenibilità che diventa key word anche nel mondo contemporary classic, specie nei capispalla con tanta sperimentazione e materiali creativi alternativi. Per un cliente sempre più consapevole delle proprie scelte vestimentarie.

Poi tra gli stand in Fortezza con 1.230 brand dall'Italia e dal mondo ecco che s'avanza il Made for Outdoor, per una qualità vera della vita moderna a cominciare anche dai vestiti. Per soluzioni tecnico sportive sempre più raffinate: accadrà di fare shopping come esploratori, abbandonando le sneaker per scarponcini da montagna d'antan. Consolidata e internazionale la missione globetrotter dell'elegantone di oggi che non è solo un dandy viziato e nostalgico ma viaggia per davvero o in modo virtuale con outifit modulabili, reversibili, borse trasformiste e penseri in libertà. Quarto punto di tendenze a Pitti Uomo che fino a venerdì 11 richiama buyers e stampa dal mondo, è il ritorno alla natura che è anche ritorna all'eleganza: fuga nei colori della campagna inglese, profumi di Toscana, tocco old che regala ricordi di famiglia. Stasera gala del Centro di Firenze per la Moda Italiana sotto gli 11 lampadari di cristallo di boemia della Sala Bianca di Palazzo Pitti, evento riservato a soli 200 fortunati.

© Riproduzione riservata