Firenze, 27 marzo 2019 - Salvatore Ferragamo torna a sfilare a Firenze, la città dove ha sede l'azienda scelta dal fondatore, il famosissimo Calzolaio delle Dive, come centro della sua creatività per i suoi eccelsi artigiani e che oggi continua ad essere nel cuore del brand come testimonia il recente restauro con l'Art Bonus per un milione e mezzo di euro della Fontana del Nettuno realizzata da Bartolomeo Ammannati e svelata solo lunedì scorso. Ferragamo dunque dopo anni di Milano Moda Uomo sceglie le giornate della più grande manifestazione per l'abbigliamento maschile che è Pitti Uomo come palcoscenico ideale per la nuova collezione menswear Primavera-Estate 2020 che sfilerà l'11 giugno, primo giorno del salone, con uno speciale fashion show. Dopo alcune stagioni che hanno visto l’uomo e la donna sfilare assieme in un format co-ed, come per l'ultimo defilè milanese alla Rotonda della Besana nel febbraio scorso, il marchio fiorentino sceglie di presentare la collezione maschile sulla passerella di Pitti Immagine: una prestigiosa piattaforma globale per puntare i riflettori su una dimensione importante del mondo Ferragamo. Sotto la direzione creativa di Paul Andrew, sarà protagonista un menswear dal contenuto contemporaneo, con uno stile chiaro, caratterizzato da una fresca identità di lusso come per altro si è già visto a febbraio con una collezione contemporanea quanto molto sofisticata che ha riscosso l'approvazione convinta di stampa e buyers.

“Firenze è il nostro cuore, è parte della nostra storia e siamo entusiasti di tornare qui come “Florence Calling” di Pitti Uomo. In questa fase di grande consolidamento stilistico e identitario per il nostro marchio - spiega Ferruccio Ferragamo presidente del brand - riteniamo che Pitti sia il contesto ideale per sottolineare il percorso che stiamo compiendo, portando in scena una forte collezione maschile fuori dall’ambito co-ed.”

Anche il direttore creativo Paul Andrew è felice di questa scelta. “Per la storia di Salvatore Ferragamo e per il nostro fondatore, Firenze ha sempre rappresentato una straordinaria piattaforma creativa e d’ispirazione. Pitti Uomo è dunque il luogo naturale per esprimere la visione contemporanea che ci contraddistingue: una forte continuità culturale tra generazioni differenti, con lo sguardo sempre rivolto al futuro. È l’opportunità per sottolineare il nostro DNA, un valore aggiunto che ci rende unici. Questa collezione, che sto progettando e lavorando col nostro Head of Men’s Wear, Guillaume Meilland, è la corretta sintesi del mondo maschile Ferragamo”, conferma Paul Andrew.

Naturalmente c'è grande entusiasmo tra i vertici di Pitti Immagine, come dell'amministratore delegato Raffaello Napoleone, per questo “ritorno a casa” del marchio che fra pochi giorni ad aprile inaugurerà al Museo Ferragamo una grande mostra sulla sostenibilità e la moda. Con questo nome illustre del fashion interenazionale il Calendario di Pitti Uomo numero 96 si arricchisce ulteriormente. “Salvatore Ferragamo è uno dei marchi che hanno reso Firenze riferimento della moda nel mondo - spiega Napoleone - e siamo davvero felici di poterlo avere come protagonista del capitolo “Florence Calling”. La sfilata al prossimo Pitti Uomo, alla quale stiamo lavorando in sinergia, sancisce ulteriormente il legame con il mondo di Pitti e con la città".

La Salvatore Ferragamo SpA è impegnata in una grande operazione di rilancio internazionale del marchio che porterà il 6 maggio prossimo la famiglia Ferragamo a partecipare con un tavolo riservato al Met Gala del Constume Institute del Metropolitan Museum di New York, il più importante evento cultural-mondano del mondo del fashion che inaugurerà la mostra "Camp - Notes of Fashion" dal 9 maggio al 6 ottobre 2019. Intanto c'è molta attesa per l'apertura della mostra "Sustainable Thinking" al Museo Salvatore Ferragamo su progetto e ideazione del Direttore Stefania Ricci, aperta al pubblico dal prossimo 12 aprile e fino all'8 marzo 2020.