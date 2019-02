Milano, 4 febbraio 2019 - Sono undici le sfilate co-ed, quelle che fanno sfilate in passerella insieme le collezioni uomo e donna nel Calendario di Milano Moda Donna che ne contempla in tutto 60 e che inizia il 20 febbraio per terminare il 25, per poi passare il testimonial ai defilé di Parigi.

Lei e lui insieme in passerella per Antonio Marras, Atsushi Nakashima, Bottega Veneta, Byblos, GCDS, Giorgio Armani, Gucci, Missoni, Moncler, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo. Poi solo donna per tutti gli altri brand in calendario per un totale di 173 collezioni,per l'inverno 2019-2020.

A presentare la settimana milanese del pret à porter oggi il presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana Carlo Capasa e l'assessore alla moda del Comune di Milano Cristina Tajani che ha ricordato come Palazzo Marino sostenga con passione ed entusiasmo la moda milanese e in particolare le giovani leve del fashion per le quali CNMI ha da anni avviato un interessante progetto di scouting e di sostegno. "Questo è l'anno di Milano - dice il presidente Capasa - una città piena di turisti e buyers tutto l'anno. E il video che introduce le nostre sfilate di febbraio si intitola proprio Welcome Milano. Come sempre supporteremo i giovani e le loro giovani maison con sale sfilate e sostegno economico per presentare le collezioni".

Oltre ai defilè tante anche le presentazioni in varie location cittadine e in showroom. Fra i marchi più attesi Antonelli Firenze, Saldarini, Carlotta Canepa, Brunello Cucinelli, Aspesi, Curiel, Eleventy, Hogan, Woolrich, Loro Piana, Il Bisonte. Grande anteprima il 19 febbraio con il ritorno in passerella di United Colors of Benetton con la fantasia e la creatività di un gigante della maglieria come Jean-Charles de Castelbajac.

IL CALENDARIO - Il primo grande nome alla ribalta di Milano Moda Donna sarà Gucci nel primo giorno del Calendario, il 20 febbraio, con la sfilata co-ed che riporta a Milano il brand che se ne era allontanato solo per un volta nel settembre scorso quando il brand stellare del Gruppo Kering aveva deciso di sfilare a Parigi.

Quello stesso primo giorno scende in pista anche Alberta Ferretti, e insieme a lei N.21 col sempre più bravo Alessandro Dell'Acqua e a sera Moncler con i suoi modelli della collezione Moncler Genius.

Nei giorni successivi splendidi brand come Max Mara, Emporio Armani, Fendi, Prada, Moschino, Tod's, Blumarine, Bottega Veneta, Sportmax, Etro che stavolta presenta al Conservatorio, MSGM, Marni, Versace, Salvatore Ferragamo che lascia il salone dela Borsa per trasferire la sfilata nella suggestiva location della Rotonda della Besana, Genny, Cividini, Roberto Cavalli, Simonetta Ravizza, Ermanno Scervino, GCDS, Missoni, Giorgio Armani che sfila all'Armani/Silos per la prima volta.

Fuori calendario come sempre Dolce e Gabbana alle 14 di domenica 24 febbraio, e ancora Laura Biagiotti, Antonio Marras, Stella Jean. Fra i nomi nuovi di Milano Moda Donna la bella sorpresa di Marco Rambaldi supportato da Camera Moda, giovane stilista bolognese che si sta segnalando per coraggio e bravura, particolarmente dedicato alla maglieria.

Trova la sua migliore collocazione nel Calendario di Milano anche Arthur Arbesser, stilista trentaquattrenne viennese che disegna anche la collezione di Fay del Gruppo Della Valle.Ha un suo mercato anche Vivetta, brand lanciato da pochi anni da Vivetta Ponti, come pure si rilancia anche Iceberg della famiglia Gerani. Tra i marchi interessanti anche Brognano, e poi il romantico Philosophy di Lorenzo Serafini (sempre del Gruppo Aeffe). “Sono contro la spettacolarizzazione del nulla - racconta Giuliano Calza, direttore creativo di GCDS che col fratello Giordano Calza amministratore delegato hanno creato in quattro anni un brand che darà molto filo da torcere ai concorrenti - per questo stavolta non sfilerò abiti da sera. Manderò in passerella una collezione al maschile e al femminile, insieme, con una esaltazione del logo più discreta”. L'evento dei fratelli Calza sarà nel nuovo headquarter del brand in via Nino Bixio a Milano, un palazzo tutto dedicato alla moda che testimonia il successo di GCDS distribuito già in 380 negozi al mondo.

NEW YORK, POI PARIGI - Il circo della moda inizia la sua tournèe per la moda dell'inverno 2019-2020 da New York il 7 prossimo e fino al 13, poi la passerella della femminilità si sposta a Londra, dal 15 al 19, e dopo Milano Moda Donna il timone dello stile passa a Parigi con ben dieci giorni di defilè, che si aprono col “fenomeno” del momento Jacquemus lunedì 25 e terminano il 5 marzo con gli exploit di Chanel, Miu Miu, Lacoste e Vuitton.

Ben 78 le sfilate in riva alla Senna, con colossi come Dior, Saint Laurent, Celine, Dries Van Noten, Maison Margiela con la direzione artistica di John Galliano, Loewe, Balmain, Issey Miyake,Yohji Yamamoto, Vivienne Westwood, Stella McCartney, Alexander McQueen, Balenciaga, Thom Brown passato al gruppo italiano Ermenegildo Zegna, Valentino, Givenchy. Nomi che parlano da soli e che raccontano del momento di gloria che da alcuni anni sta vivendo il pret-à-porter parigino.

