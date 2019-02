Milano, 14 febbraio 2019 - Inventore, pittore, scultore, ingegnere, architetto e anche cosmetologo. Si, il genio Leonardo Da Vinci ha inventato e studiato perfino i ritrovati per la bellezza, le tinture per i capelli e le essenze che hanno inebriato e reso vanitosissime le dame delle corti rinascimentali. A questo aspetto ancora poco noto della sua scienza Cosmoprof, Accademia del Profumo e Cosmetica Italiana nel cinquecentesimo della morte dell’immenso artista dedica una mostra, Leonardo Genio e Bellezza dal 15 al 18 marzo durante la prossima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna 2019. L’annuncio durante la presentazione stamani al 47° piano del grattacielo Allianz a Citylife a Milano, da parte di Luciano Bertinelli presidente di Accademia del Profumo che da un anno e mezzo lavora al progetto dell’esposizione col contributo scientifico della professoressa Maria Pirulli, studiosa del Da Vinci e della sua passione per lo studio delle piante e dei fiori in ambito cosmetico oltre che nelle sue splendide opere.

“Quando abbiamo avviato la mostra ancora non si parlava così tanto di Leonardo - racconta Luciano Bertinelli - ma grazie a Marco Vidal e Maria Pirulli siamo in dirittura d’arrivo per il Cosmoprof. Il genio di Vinci è stato un precursore della cosmetica e della cura della persona, ha scritto formule e trattati, studiato le tinture dei capelli che tutte le dame volevano biondi, il metodo per la depilazione e l’estrazione dei profumi con l’enfleurage”. La mostra poi da Bologna si trasferirà a Palazzo Mocenigo a Venezia dove i Vidal hanno creato il Museo del Profumo - continua Bertinelli - a settembre saremo a Milano e stiamo studiando un Profumo ispirato a Leonardo”. In mostra le ricette dell'acqua di chiocciola, che indossava Monnalisa e che potremmo definire come precursore della bava di lumaca, e gli unguenti depilatori.

Della potenza di idee e di business di Cosmoprof Worldwide Bologna ha parlato il presidente di BolognaFiere, Giampiero Calzolari. “I nostri temi sono ecosostenibilità e innovazione - dice Calzolari - e il trend della fiera è in crescita. Avremo 2.947 espositori (+8,2%) e anche stavolta abbiamo il sostegno di Mise e Ice per ospitare buyers e stampa internazionale. Questa edizione poi segna il debutto della nostra recente acquisizione del gruppo tedesco Health and Beauty con la quale puntiamo allo sviluppo dell’Europa”. BolognaFiere gestisce 80 fiere l’anno e continua il restyling e l’ampliamento del polo fieristico con un investimento di 130 milioni di euro entro il 2024 per arrivare a un +35% di spazi espositivi.

Per Renato Ancarotti, presidente di Cosmetica Italiana, il “settore cresce ancora del +2% secondo le rilevazioni del 2018 per la grande eccellenza dei prodotti italiani che porta un export a +3,5% con un fatturato globale di 11 miliardi di euro.