Sfilata Emporio Armani, per l'uomo manti candidi da grande freddo

Atmosfere siderali, colori glaciali, un guardaroba da grande freddo metropolitano che guarda al Nord del Pianeta, alla tutela dell'ambiente, al modo di vivere dei paesi artici, a quella semplicità che è sostanza e che affascina giovani e non più giovani, con l'esempio di paesi come la Finlandia e la Norvegia. Così Giorgio Armani ha riletto oggi lo stile dell'Emporio Armani in un contesto che valorizza la natura e che tralascia forse un po' la tecnologia. Ed è un uomo che indossa molta pelliccia, tutta assolutamente ecologica o ricavata dalla catena alimentare come lo shearling. “Ho lavorato su tutti i colori del ghiaccio - racconta “re” Giorgio - e ho usato molte pellicce, tutte assolutamente eco. Bisogna pensare che tutti dobbiamo difendere la natura. Per questo ho lavorato su questi materiali con trattamenti esclusivi, ripensando al manto degli animali specie a quelli albini, spalmando questa loro meraviglia sui tessuti di giorno e da sera”. Armani per questo suo Emporio che esplora i confini del Nord Europa, e quei paesi “che poco conosciamo ma hanno un sapore particolare”, rimarca con forza e libertà la purezza dell'Aquilotto, una lezione di autenticità di stile di cui si ha sempre più bisogno. Sulla collezione tira il vento dello sportswear, dell'alta montagna incantata ma anche delle performance per l'abbigliamento metropolitano: cappotti di eco-pellicca grigio ghiaccio con cappuccio gonfio, pelliccia anche a proteggere le sneakers o gli anfibi per grandi passi, pullover lunghi sui pantaloni ripresi all'orlo che raccontano con armonia e delicatezza di manti felini o di disegnature selvagge, giacche più corte e con le spalle piccole, aviator da leggenda, tocchi di cromie siderali anche per la sera, grandi equipaggiamenti per saltare sulle piste da sci. Non manca il poncho caldo come una coperta, gli zaini d'argento per traversate glaciali, morbide pelli di agnello che si avvolgono a mo' di sciarpa sul collo e sulle spalle, quasi una piccola mantella, per un look “primitivo” ma di immenso allure. Ed è questo il tocco di Armani che si ritrova sempre e che non imita nessuno, cosa rarissima nella moda spesso frettolosa e poco creativa di oggi. Tra una settimana sfilerà a Parigi l'Armani Privè e stavolta all'Hotel d'Evreux di Place Vendome, durante l'alta moda sulla Senna. A febbraio invece durante Milano Moda Donna ecco la collezione co-ed della prima linea Giorgio Armani che sarà svelata al mondo nei magnifici spazi dell'Armani/Silos.

di EVA DESIDERIO

Ultimo aggiornamento il 14 gennaio 2019 alle 21:44