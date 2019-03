Firenze, 21 marzo 2019 - "Io lavoro al servizio della bellezza femminile e del suo fascino. Logico pensare al mio primo profumo con questa filosofia e questa passione", racconta Ermanno Scervino direttore creativo del marchio che porta il suo nome fondato nel 2000 insieme al Ceo Toni Scervino, presentando in anteprima mondiale la sua prima Eau de Parfum Ermanno Scervino in vendita da fine aprile nelle 61 boutique del brand nel mondo e negli oltre 600 multimarca e i tanti shop in shop internazionali.

Il profumo, sensuale e al tempo stesso delicato, è stato creato da Mavive SpA, azienda fondata nel 1986 da Massimo Vidal a Venezia che la conduce col figlio Marco Vidal direttore commerciale che oggi ha raccontato i segreti e l'eccellenza di questa essenza, e che ha in licenza per cinque anni produzione e distribuzione. "Ci abbiamo messo due anni a realizzare questo importanti progetto" racconta Marco Vidal "e abbiamo scelto quanto di più prezioso, unico e speciale potessimo scegliere in armonia con Ermanno e Toni Scervino. Materie prime eccellenti, flacone di fattura artistica-artigianale, packaging prezioso in color nude e rosso. E per una fragranza che esalta la femminilità non potevamo scegliere che tre nasi donne, Mathilde Bijaoui, Julie Massé e Véronique Nyberg che hanno lavorato insieme fondendo le loro competenze e la loro creatività sotto gli imput di Ermanno".

Lo stilista che ha scelto Firenze e il Made in Florence per la sua moda sontuosa e modernissima, per i suoi pizzi esclusivi e le lavorazione couture ancora tutte a mano in atelier, confessa di aver sempre sognato questo suo primo profumo. "Il mio profumo preferito è quello della primavera che qui a Firenze proprio oggi si comincia a sentire bene", racconta Ermanno Scervino a Villa Cora nel salone degli specchi dove si è svolta la presentazione - ma per questa Eau de Parfum ho scelto come nota centrale la tuberosa che mi ha sempre sedotto e che mi lascia sempre una scia di bei ricordi. Mi piace questa formulazione azzeccata da Mavive perchè è femminile ma non aggressiva o sfacciata".

Molto soddisfatto del risultato olfattivo anche il Ceo Toni Scervino che confessa: "Mi è piaciuta la grande esperienza della famiglia Vidal e la passione che tutti loro mettono nel lavoro, proprio come noi - spiega Toni Scervino - e poi il fatto che la creatività sia di tre nasi donna mi è piaciuta moltissimo". Ed ecco la formula: note di testa essenza di Neroli, Mandarino Verde, Accordo Gianduia. Note di cuore: Assoluta di Tuberosa, Cocco Neo Jungle Essence, Assoluta di Gelsomino. Note di fondo: Assoluta di Vaniglia, Legno di Cashmere, Muschio Bianco.

A fare da testimonial alla campagna pubblicitaria la bellezza contemporanea di Cosima Auermann, figlia della famosa top model Nadja Auermann famosa per le gambe infinite, ritratta con intensità in un abito couture di organza color nude da Mikael Jansson.