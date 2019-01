Roma, 27 gennaio 2019 - "Virginia Raggi è leggera nel passo, non c'è da fare tanto quando la vesto! Ha la taglia da mannequin, è leggiadra, ha un punto vita perfetto, basta allargare solo di un centimetro per ogni fianco gli abiti della passerella e il gioco è fatto", racconta Guillermo Mariotto, direttore creativo della maison Gattinoni durante la conferenza stampa di presentazione del defilé al Museo Macro Asilo che chiude la tornata di AltaRoma per la prossima estate. La sindaca di Roma appare a sorpresa per abbracciare Guillermo Mariotto e il presidente e Ceo della maison di via Toscana 1 Stefano Dominella, nell'atelier della storia dell'alta moda italiana fondato da Fernanda Gattinoni e poi portato avanti dal figlio Raniero Gattinoni, scomparso prematuramente, e da molti anni ancora vivissimo per la passione di Guillermo e di Stefano. "Stasera purtroppo non potrò essere al defilè - racconta la Raggi - perchè sono impegnata per le celebrazioni della Giornata della Memoria".

Non mancherà invece l'appuntamento clou dell'alta moda a Roma Donna Laura Mattarella, figlia del presidente della Repubblica, cliente della maison di alta moda che ha indossato un abito di Gattonini anche per la prima della Scala. E ancora in prima fila il vicepresidente della Camera Mara Carfagna, l'ambasciatore della Repubblica vietnamita in Italia Nguyen Thy Bich Huè, l'attore Cesare Bocci, Simona Izzo e Ricky Tognazzi, Donna Marisela Federici e Gabriella Carlucci. "Vesto anche sua sorella Milly (Mariotto è giudice della trasmissione 'Ballando con le Stelle', ndr) per la quale io creo sempre l'abito a sirena, in genere rosso o nero, che lei indossa divinamente", racconta Mariotto che per questo defilé ha ripensato alla vita eccentrica e ribelle di donna come Peggy Guggenheim, Coco Chanel, la Marchesa Casati, Anna Piaggi ed Elsa Maxwell attingendo e mixando ricordi del favoloso archivio Gattinoni con la sua visione contemporanea dello stile. Sullo sfondo della passerella le opere di Gina Mariotto, pittrice di fama internazionale e sorella dello stilista, indosso alle modelle i gioielli esclusivi di Gianni de Benedictis per Futuro Remoto, le musiche di Radio Rai Classica che accompagnano ognuno dei 31 modelli che tolgono il fiato per bellezza e perfezione di sartoria e di ricami, con la voce perfetta della speaker Valentina Montanari. Capelli raccolti in cuffie a rete neo-rinascimentali col tocco di Roberto d'Antonio e trucco a tinte leggermente pop curato da Simone Belli.