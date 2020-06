La scarpa per eccellenza dell’estate non sempre trova d’accordo tutte le donne, soprattutto quelle che odiano mostrare il piede. Stiamo parlando dei sandali, la calzatura aperta per la bella stagione. Ecco i modelli alternativi da indossare, rigorosamente chiusi ma anticaldo.



Le friulane

Le calzature fresche, comode e alla moda per chi odia mostrare il piede in estate sono sicuramente le friulane o veneziane, chiamate così perché venivano cucite dalle artigiane del Friuli e della città di Venezia. Comode ai piedi per la loro adattabilità a qualsiasi forma, leggere, perfette con jeans o con i vestitini, questo modello di scarpa estiva va bene per ogni momento della giornata. Quale colore scegliere per l’estate 2020? Il rosa in tutte le sue varianti.



I sandali da pescatore

Pedicure imperfetta e piede non proprio aggraziato, caratteristiche che spesso le donne vogliono nascondere. Un modello perfetto e molto trendy per chi non ama i sandali aperti in estate è quello “a gabbia”: si tratta della tipica calzatura usata dai pescatori, una rivisitazione moderna dei modelli in gomma che prevedono delle strisce morbide e abbastanza larghe sul davanti, magari intrecciate, in pelle morbida o paglia. Quelle di moda questa estate sono nelle tonalità argento e oro.



Le espadrillas

Perfette per un look moderno e casual, con una minigonna e una t-shirt bianca, per un outfit comodo, romantico e versatile. Non esiste, forse, una scarpa più iconica delle espadrillas in estate. Queste calzature sono infatti il simbolo per eccellenza della stagione calda, delle libertà e della comodità. L’estate 2020 propone i modelli classici, quelli con la zeppa (sia alta che bassa), quelli con i lacci e quelli che si chiudono alla caviglia, decisamente più sexy. Anche in questo caso le nuance da scegliere sono quelle neutre e tutte le sfumature di rosa. Per la sera si può osare di più con modelli in oro e argento e con paillette.



Le mules

Tutte le fashion addicted sono concordi: l’estate 2020 è quella delle mules, le scarpe basse come le ballerine ma che lasciano il tallone scoperto. Si trovano modelli in pelle, in stoffa, in tela e in versione paillettata e gioiello per le serate più glam. Abbinarle è molto semplice: gonne ampie e lunghe sotto il ginocchio, t-shirt morbide e semplici (anche total white), crop-top con la vita scoperta. E per chi non riesce a rinunciare al tacco anche quando fa caldo c’è anche la versione mules alta, perfetta per slanciare la gamba.



Le sneakers

Tra i modelli di scarpe da indossare con il caldo non possono di certo mancare le sneakers, calzature per tutte le stagioni, comode e ideali per le lunghe passeggiate e per chi vuole visitare i luoghi di vacanza tenendo il piede fresco. Per l’estate 2020 i colori da scegliere sono quelli brillanti, dalle sfumature pastello ai colori fluo, con glitter e nuance metallizzate, nell’immancabile rosa, in argento o oro, bianco o beige.





