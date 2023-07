Moda mare 2023, i copricostumi di tendenza

Un capo estivo che non passa mai di moda è il copricostume, da indossare sopra il costume da bagno per coprire il corpo con una veste leggera, quasi impalpabile, e molto fresca. Di solito lo si mette per spostarsi dalla spiaggia o dalla piscina alle proprie dimore vicine o per fare una pausa rigenerante in bar e ristoranti, ma può essere un’idea anche per l’abbigliamento di una festa serale in riva al mare o un pool party. Nella moda beachwear dell’estate 2023 il cosiddetto beach cover-up può essere a tinta unita o con colori sgargianti, motivi ricamati o ancora con stampe e può presentarsi in diverse forme e tipologie.

Parei

Sono una sorta di gonnellina da spiaggia o da piscina, pezzi di tessuto molto leggero di forma rettangolare e talvolta dai tagli asimmetrici, originari delle isole dell’Oceano Pacifico. I parei sono versatili e, a seconda della lunghezza che li caratterizza, possono essere indossati, per l’appunto, come gonne corte o lunghe da legare intorno alla vita, ma, all’occorrenza, persino come coprispalle.

Kimono

I kimono usati come copricostume non hanno nulla a che vedere, ovviamente, con la tradizionale e formale veste giapponese, sfoggiata nelle occasioni più eleganti e istituzionali. Tuttavia si tratta di capi di ispirazione orientale, che si rifanno nella forma e nelle caratteristiche alla versione originale, con maniche che arrivano al gomito o al polso piuttosto ampie e scivolano al ginocchio o alle caviglie.

Caftani

Oggi il caftano è uno dei capi usati come copricostume più in voga sulle spiagge e a bordo piscina, con modelli solitamente di lunghezza media, poco sopra le ginocchia, una leggera apertura sullo scollo e maniche larghe o a pipistrello fino al gomito. Ma l’origine risale ai popoli antichi del Medio Oriente, come le civiltà del Marocco, dell’Egitto e della Turchia. Nel corso degli anni, i caftani sono diventati popolari anche in altre parti del mondo, come l’Africa, l’India e in Occidente, dove da decenni, ormai, sono associati alle vacanze estive e alle mete marittime.

Camicie

Forse di primo acchito non ci si pensa, ma a fungere da copricostume semplice e originale allo stesso tempo può essere anche una camicia fresca e leggera, purché sia lunga e oversize, da portare aperta sul davanti. Oltre alle camicie più classiche e tradizionali, sopra il costume da bagno possono essere indossati anche i tipici chemisier con bottoni frontali.

Mini dress

Prima di scendere in riva al mare o di sdraiarsi sul lettino in piscina, sopra il costume intero o a due pezzi si può mettere anche un abitino fresco e dalle linee morbide, meglio se in lino o in cotone.

Crochet

In questa panoramica di copricostumi dell’estate 2023 non possono mancare i modelli realizzati all’uncinetto. Il crochet è una tendenza tornata alla ribalta in questa stagione, una sorta di revival degli anni Novanta che ritroviamo anche nei tormentoni musicali che stanno spopolando sulle spiagge e non solo. Pizzo Un altro materiale che rende sofisticati ed eleganti i copricostumi da spiaggia o da piscina è il pizzo. Delicato e trasparente, è caratterizzato da intricati motivi traforati o intrecciati e aggiunge un pizzico di sensualità e femminilità.