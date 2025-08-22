Moda e sostenibilità: "La vera rivoluzione?. Vestire il cambiamento"

Negli ultimi anni il mondo della moda ha iniziato a interrogarsi sempre più seriamente sull’impatto ambientale e sociale della propria produzione. Non è più sufficiente parlare di stile. La sostenibilità è passata dall’essere un argomento di nicchia a un’urgenza globale, trasformando il modo in cui i brand progettano, producono e comunicano. In questo scenario emergono realtà in cui creatività significa cambiamento. Tra queste, My Secret Soul, La fondatrice, Marcella Saracco, racconta la filosofia che sottostà alle sue creazioni. .

Da cosa siete partiti?

"My Secret Soul è nata dal desiderio di fare qualcosa di concreto davanti a ciò che vediamo ogni giorno: omologazione, messaggi distorti, pressione sociale. Ho sentito il bisogno di proporre un’alternativa, di costruire uno spazio in cui parola e immagine diventassero strumenti di rispetto, forza e libertà. Ho scelto la moda come canale per veicolare messaggi di positività, autenticità e forza gentile. Ogni capo racconta una storia e nasce per infondere coraggio, sicurezza e consapevolezza".

Il brand ha un simbolo particolare.

"Sì, ho disegnato una bambolina, che ricorda le bambole giapponesi, diventata simbolo del marchio. La chiamo “l’eroina dei tempi moderni” perché incarna quella parte fragile ma potentissima che ognuno di noi ha dentro: il nostro Secret Soul. Volevo un brand bello da indossare ma anche giusto da scegliere: etico, sostenibile e coerente. Lo slogan ’Vesti il cambiamento’ racchiude questa doppia anima: un capo che accompagna chi lo indossa in un percorso personale, rispettando al contempo il mondo in cui vive".

Quali contenuti intendete veicolare ?

"Ogni t-shirt o felpa è un messaggio indossabile: un invito a resistere al giudizio, a esprimere la propria identità, a scegliere con coscienza. Non usiamo la moda per inseguire tendenze, ma per comunicare valori".

Moda etica e sostenibile. Tendenza o rivoluzione?

"Ogni giorno facciamo scelte precise: cosa mangiare, come muoverci, cosa indossare. Raramente pensiamo che anche infilarsi una t-shirt possa essere un atto rivoluzionario. La moda etica e sostenibile oggi è una scelta di valore, non solo di stile. Significa considerare l’intero ciclo di vita di un capo, da come viene prodotto a che fine farà. Non è una moda passeggera: è una rivoluzione silenziosa".

Può fare un esempio concreto dell’impatto di una scelta sostenibile?

"Pochi sanno che una semplice t-shirt in cotone convenzionale può richiedere fino a 2.700 litri d’acqua per essere prodotta — come fare circa 40 docce da 10 minuti (fonte: WWF e Fashion Revolution’s Transparency Index, ndr). In My Secret Soul usiamo solo cotone biologico certificato (PETA, GOTS, OEKO-TEX® Standard 100), che riduce del 91% il consumo d’acqua e viene coltivato senza pesticidi chimici, rispettando la terra e chi la lavora".

Quanto incide invece sull’orientamento green la stampa dei capi?

"Ha il suo impatto. Per quanto ci riguarda usiamo solo inchiostri vegani a base d’acqua, senza ingredienti di origine animale, cruelty-free e sicuri anche per le pelli più sensibili. Stampiamo in modo etico e produciamo in piccole quantità per ridurre gli sprechi. Per noi moda etica significa bellezza consapevole: una bellezza che non lascia cicatrici invisibili né sul pianeta né sulla pelle".