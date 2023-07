Mito Venezia Un viaggio nel tempo e nello spazio

di Giuseppe Di Matteo

Ci sono tanti modi di raccontare Venezia. Lo si può fare rendendo il suo mito della stessa sostanza dell’acqua: è il caso di ‘Lagunaria’, il docufilm di Giovanni Pellegrini che insiste con compiacimento artistico sul corpo martoriato di una città che cerca disperatamente di mantenersi in equilibrio amando e rinnegando quotidianamente se stessa. Ma si può rendere omaggio alla Serenissima (a proposito: è lecito chiamare così la repubblica di Venezia solo a partire dal 1462, quando per la prima volta si parla di "Serenissima Signoria") attraverso "un viaggio nel tempo e nello spazio" che mette insieme il piglio del cronista e il rigore dello storico.

L’impresa è riuscita ad Alessandro Marzo Magno, che nel suo ‘Venezia. Una storia di mare e di terra’ (Laterza) si smarca dalle narrazioni più in voga di quella che ancora oggi è una delle mete turistiche più visitate al mondo e offre al lettore il suo personalissimo tour con un saggio poderoso, ma assai godibile. Ogni capitolo si apre infatti con un reportage dedicato a un luogo specifico che alza il sipario sul passato che l’abbraccia.

Troneggia ovviamente Piazza San Marco, il salotto scintillante della Serenissima, ma non mancano altri simboli di Venezia come Rialto, il Ghetto, l’Arsenale e Porto Marghera, per non parlare dell’incantevole reticolo di ponti, strade e chiese che nasconde tesori antichi. Lo sguardo parte da alcune isolette della laguna, dove tutto ebbe inizio nel 639, probabilmente a Torcello, e lentamente s’allarga fino ad abbracciare l’Adriatico, per secoli il golfo di Venezia, e parte del Mediterraneo assieme alle sue vicende intricate e ai suoi succulenti intrighi politici.

Non siamo però di fronte al solito saggio: Marzo Magno è un ottimo Cicerone, ma invita chi legge, soprattutto se autoctono, a fermarsi di tanto in tanto per ricalibrare il suo giudizio estetico (e morale) su una città che ha cambiato pelle rimanendo incredibilmente se stessa. Un destino rappresentato in modo esemplare dal Fondaco dei Tedeschi, dove mezzo millennio fa (l’edificio risale al 1508) c’erano i banchieri Fugger e oggi le griffe alla moda, "ma alla fin fine sempre luogo di compravendite era".

All’orizzonte si intravedono però alcune eccezioni: anzitutto quel Mose, la barriera mobile contro le acque alte, che ha reso Venezia, un tempo lo stato da Mar, "venetizzata dalla terraferma". E, in secondo luogo, l’idea di trasformarla in una città di turisti e non di residenti. Lo dicono i numeri: se nel 1951, scrive Marzo Magno, a Venezia si contavano 175mila abitanti, oggi ne restano meno di 50mila. E il rischio è di perderne mille ogni anno. Resta perciò la domanda cui è impossibile sottrarsi: qual è il futuro di Venezia?

L’autore non si sbilancia, ma confida nella vocazione internazionale della città, che potrebbe provare a riconvertirsi diventando "il paradiso del lavoro immateriale". C’è però chi ha provato a farlo qualche anno fa in un romanzo. Ne ‘L’ultimo carnevale’ (Solferino) Paolo Malaguti ha infatti immaginato la Serenissima che sarà, e in particolare quella del 2080: un enorme luna park soffocato dall’acqua e interdetto ai residenti. O quasi…