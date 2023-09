Miti e sogni in videoclip. A Ferrara i racconti di ’IMAGinACTION’

Negli anni Settanta Ferrara era la riconosciuta capitale della videoarte e consolidava il linguaggio visivo come fattore autonomo nella costruzione di un lavoro che con le riprese si arricchiva e apriva un dialogo diretto col fruitore. Il videoclip è evoluzione ed emanazione di questo processo culturale e quindi non potevano che essere Ferrara e il suo Teatro Comunale a ospitare dal 19 al 21 settembre la settima edizione di ’IMAGinACTION’, il festival Internazionale del videoclip che vedrà partecipare una parata di stelle a cominciare da Robert Watts (a destra nella foto), ospite d’onore della serata del 21 dedicata a ’Cinema e videoclip’. Il produttore dei più importanti blockbuster della storia del cinema (da ’Star Wars’ a ’I predatori dell’arca perduta’, a ’Chi ha incastrato Roger Rabbit?’) si accompagna a idoli nostrani come Alfa, Fabio Rovazzi, Federico Rossi, Sethu, Mauro Repetto, l’altro membro degli 883 insieme a Max Pezzali, Diodato, Marco Masini, Olly, Piero Pelù.

Peraltro il contest di quest’anno è proprio legato al trentennale degli 883 intitolandosi ’Nord Sud Ovest Est’ (Repetto presenterà in anteprima il 19 il suo libro edito da Mondadori ’Non ho ucciso l’Uomo Ragno’), mentre l’altro filone dell’Award 2023 è l’omaggio al 50esimo d’uscita del ’The Dark Side of the Moon’ dei Pink Floyd. L’Academy del festival assegnerà anche il Premio al miglior videoclip tra quelli usciti tra gennaio 2022 e giugno 2023. Parte dei ricavato delle serate verrà devoluto alla Protezione Civile per aiutare le popolazioni emiliano-romagnole colpite dall’alluvione. Biglietti in vendita su TicketOne e Vivaticket.