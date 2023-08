Misteri d’Italia, lunga scia di sangue "Tutto iniziò con Portella della Ginestra"

di Matteo Massi

L’impasto è tipicamente italiano: depistaggi e fango. Dal 1943 in poi gli ingredienti non sono cambiati. Paolo Borrometi, condirettore dell’Agi e scrittore, ripercorre questi ottant’anni in un libro che s’intitola Traditori (Solferino editore).

Chi sono i traditori?

"Sono più persone: ci sono quelli che hanno tradito il giuramento fatto sulla Costituzione, gli uomini e i servitori di Stato, ma non solo. Ma sono traditori anche tutti quei cittadini che pur sapendo ciò che gli accade attorno, si girano dall’altra parte".

Nel libro ci sono le stragi (non solo mafiose) che hanno insanguinato questo Paese. Partiamo dal primo maggio del 1947: Portella della Ginestra. Per molti, anche per lei, fu l’inizio della Strategia della tensione e in effetti dopo 76 anni ha ancora tutte le caratteristiche di quelli che definiamo misteri d’Italia. A iniziare dalla grande nebulosa dell’inchiesta.

"Parlare dopo tanti anni di Portella della Ginestra ha ancora un senso. La nebulosa è stata creata a tavolino, quasi un caso di scuola per quello che verrà dopo nel nostro Paese. Intanto partiamo dal primo elemento".

Una strage d’innocenti: undici persone, tra uomini, donne e bambini, che stavano festeggiando il Primo Maggio.

"Accadde – e lo dico da atlantista convinto – che nel momento in cui il nostro Paese era diventato baricentrico tra i due blocchi nel Dopoguerra, in Sicilia il blocco delle sinistre vinse le elezioni. E si decise allora di provocare caos e paura".

E spuntò all’orizzonte il bandito Salvatore Giuliano, la cui fine ancora misteriosa fu cristallizzata dal celebre attacco del pezzo di Tommaso Besozzi, inviato de L’Europeo: "Di sicuro c’è solo che è morto".

"L’uccisione del bandito per tanti anni è stata propagandata come un successo delle forze dell’ordine: un conflitto a fuoco con i carabinieri locali. Ma la realtà era diversa: Giuliano fu ucciso dal suo braccio destro Gaspare Pisciotta, cui poi fu garantito un salvacondotto".

E che poi fece una brutta fine in carcere.

"Quando minacciò di rivelare i nomi dei mandanti, morì avvelenato per un caffè con la stricnina. Su quella strage c’è ancora il Segreto di Stato".

Dal 1947 al 1989, il fallito attentato all’Addaura contro Giovanni Falcone. In quel caso c’è un elemento nuovo: la delegittimazione. Si disse che il magistrato si era (auto)organizzato l’attentato.

"Quello che è peggio e che non erano dichiarazioni di collaboratori di giustizia da cui Falcone si poteva difendere. Ma voci incontrollate messe in giro, una delegittimazione costruita ad arte. E fu costretto ad andare in tv a difendersi".

Falcone parlò, sul momento, di menti raffinatissime dietro al fallito attentato all’Addaura.

"L’ombra di queste menti raffinatissime accompagnerà anche le stragi successive, quelle del 1992 e quelle del 1993".

L’inchiesta (e il processo) sulla strage di via D’Amelio, in cui morì Borsellino con gli agenti di scorta, fu un evidente caso di depistaggio con le dichiarazioni del falso pentito Vincenzo Scarantino.

"Scarantino è il protagonista del più grande depistaggio di questo Paese: verranno fatte condannare delle persone che almeno con quella strage non c’entravano nulla. Scarantino è un criminale comune che non poteva sapere nulla. Dice cose false, perché non poteva sapere, cose verosimili che invece poteva indovinare e in parte anche cose vere. E quest’ultimo aspetto rimane quello più preoccupante".

Nell’anno in cui è stato arrestato l’ultimo capo dei capi Messina Denaro, si torna a ragionare su che cosa sia diventata l’antimafia che ha subito evidenti contraccolpi anche in credibilità negli ultimi tempi.

"Siamo passati dallo scandalo nel pronunciare i nomi dei capimafia, in località come Cinisi, al maxiprocesso in cui per la prima volta si è preso contezza dell’organizzazione Cosa Nostra, fino alla geometrica violenza delle stragi del 1992. Da quel momento in poi c’è stata una reazione e il movimento antimafia l’ha rappresentata appieno. Ma col tempo l’antimafia non è stata più soltanto una questione d’impegno civile, ma ha permesso ad alcuni di costruire carriere. L’antimafia va rifondata, partendo da un’analisi su che cosa sia diventata la mafia oggi: che non spara più, ma si è ormai intrufolata nell’economia, nella sanità pubblica e che potrebbe farlo anche nel Pnrr".