Missioni Interplast . Quando la speranza ha un nuovo volto

Settanta missioni in 20 Paesi – tra Africa, America Latina e Asia – e oltre 8mila pazienti operati. Sono i numeri di Interethnos Interplast Italy, organizzazione di volontariato internazionale di chirurgia plastica ricostruttiva nata a Bologna nel 1988, che da quasi 40 anni garantisce l’accesso alle cure ricostruttive (per malformazioni, traumi o tumori) ai pazienti più poveri. E c’è chi come Paolo Morselli, già docente di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica all’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna e fondatore dell’associazione, ai più bisognosi ha scelto di dedicare gran parte della sua vita. Tutto inizia proprio nell’‘88, con la prima missione umanitaria in Bangladesh; da allora Morselli non si è più fermato, partecipando a 62 missioni umanitarie durante le quali ha operato – trattando gravi malformazioni del volto e degli arti, gravi esiti di ustione e tumori cutanei – ma si è preoccupato anche di fare didattica. "Non basta operare, bisogna formare i medici sul posto", spiega tradendo un po’ di emozione. Nel corso degli anni le tecniche chirurgiche sono avanzate e diventate ancor più specialistiche. E nelle ultime missioni sono stati introdotti interventi chirurgici eseguiti con la tecnica microchirurgica ricostruttiva.

Di cosa si occupa la microchirurgia ricostruttiva?

"È una tecnica complessa che prevede il prelievo di tessuti da una parte del corpo distante da quella da ricostruire; i tessuti trasferiti vengono poi nutriti attraverso il collegamento di piccoli vasi sanguigni con l’aiuto del microscopio operatorio. Sono dei veri e propri trapianti di tessuto dove il donatore è lo stesso paziente".

Cosa l’ha spinta a iniziare questo percorso?

"A scoprirmi è stato un vescovo di Dacca nell’88. Allora operavo al policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna. Tenga conto che alla fine degli anni ’80 in Bangladesh gli interventi su pazienti affetti da malformazioni o che presentavano alcune deformazioni non si facevano. Così mi invitò in quel Paese, che vantava un ospedale universitario…".

E lei di Paesi ne ha visitati tanti. Che situazioni ha trovato?

"Terribili. I casi di malformazione erano tanti. Senza contare certe barriere culturali: molte donne erano state sfregiate dall’acido solo perché si erano rifiutate di sposare uomini che non amavano e che erano stati imposti dalle loro famiglie".

Qual è il Paese che l’ha colpita di più?

"Il Bangladesh, senza dubbio. Quando siamo arrivati la chirurgia ricostruttiva era praticamente sconosciuta. Oggi però per fortuna le cose sono cambiate; anche perché i medici formati da noi sul posto sono ora in grado di eseguire in autonomia gli interventi ricostruttivi".

Dove opera di più?

"Attualmente abbiamo diverse collaborazioni in Kenia, dove il 30 luglio ha preso il via una nuova missione di Interplast Italy, in collaborazione con una squadra internazionale di medici europei, per portare competenze chirurgiche avanzate e supporto concreto allo staff del North Kinangop Catholic Hospital, nella contea di Nyandarua, a 130 km da Nairobi. Il team è guidato dalla dottoressa Cristina Garusi, presidente della Societa Italiana di Microchirurgia. Siamo attivi anche in Nepal, dove stiamo attualmente raccogliendo fondi e supporto per poter proseguire la collaborazione con il Kirtipur Hospital di Kathmandu, diretto dal professor Shankar Rai, con il quale si è istituito un proficuo programma di crescita da oltre 10 anni".

Come vi finanziate?

"Attraverso il 5 per mille e donazioni private, ma abbiamo anche diverse collaborazioni con il Rotary".

Cosa le hanno lasciato i Paesi in cui ha operato?

"Anzitutto le storie nelle sale operatorie e la solidarietà dei medici che lavorano con noi. Ma porto con me anche la sofferenza di certe madri affette da alcune malformazioni: le abbiamo curate, ma certe ferite restano. E non potrò mai dimenticare un bambino. La sua patologia non permetteva al sangue di scorrere bene nelle gambe. Curarlo è stato meraviglioso e lo è ancor di più sapere che ora ha una vita normale".