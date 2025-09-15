Miss Italia, tutte le vincitrici: da Sophia Loren a Martina Colombari e Miriam Leone, storie di talento oltre la bellezza

Miss Italia non è solo un concorso di bellezza. Da anni ormai è diventato un evento di costume che prova a raccontare l’Italia attraverso le sue partecipanti. Quella di quest’anno sarà l’edizione numero 86 per una manifestazione storica che ha saputo cambiare e rinnovarsi col passare degli anni. Scopriamo di più.

Miriam Leone incoronata Miss Italia 2008 da Carlo Conti

La storia di Miss Italia

Cominciamo allora dall’inizio. Perché Miss Italia ha radici ‘antiche’. Basti pensare che la prima edizione risale al 1939, quando nacque il concorso fotografico “5.000 lire per un sorriso”, ideato da Dino Villani e Cesare Zavattini. Allora le ragazze non sfilavano: bastava inviare una fotografia e le vincitrici venivano selezionate tramite stampa. Ma quello fu l’inizio di una storia che continua ancora oggi e che si interruppe durante gli anni della Seconda guerra mondiale per riaprire i battenti nel 1946 con il nome ufficiale di Miss Italia. Ma non era più un concorso basato sulle foto, perché si trasformò in un evento nazionale più strutturato, con sfilate, fasce, e successivamente, con la televisione.

Lucia Bosè in bikini al concorso di Miss Italia a Stresa

Lo specchio di una società che cambia

Come detto, negli anni il concorso è stato molto più che una semplice gara di bellezza perché ha rappresentato, o almeno ci ha provato, uno specchio dei cambiamenti della nostra società a partire dalla abolizione ufficiale del canone delle cosiddette “misure perfette” (90-60-90) che arriva nel 1990. Rispetto a quelli che sono considerati i modelli tradizionali, il concorso cambia pelle raccontando storie diverse.

Anna Kanakis Miss Italia 1977

Le reginette più famose: quando Miss Italia diventa un trampolino

Inutile dirlo, tra i tantissimi volti che hanno calcato la passerella di Miss Italia ce ne sono alcuni che sono rimasti nell’immaginario collettivo perché diventati celebri nel cinema, nella televisione, nella moda. Tra loro ci sono senz’altro questi. Lucia Bosè (vincitrice 1947): dopo la vittoria, intraprese una carriera da attrice con registi come Luchino Visconti.

Francesca Chillemi

Sophia Loren. Sì, proprio lei partecipò giovanissima nell’edizione 1950 con il suo vero nome, Sofia Scicolone. Non vinse la corona ma ottenne la fascia di Miss Eleganza. Diventerà poi una delle più grandi star del cinema mondiale. E poi Martina Colombari: Miss Italia 1991, poi protagonista in vari film, fiction e spot, icona degli anni ’90. Dopo di lei Denny Mendez, regina nel 1996 che diventa la prima Miss Italia di origine non italiana. Ancora Anna Valle (vincitrice 1995) e Miriam Leone (Miss Italia 2008) che poi hanno intrapreso con successo la carriera di attrici.

Sophia Loren

Miss Italia, l’albo d’oro dal 1939 a oggi

In attesa di scoprire chi sarà la reginetta dell’edizione 2025 fra le 40 finaliste, ecco i nomi di tutte le vincitrici delle passate edizioni del concorso di bellezza per eccellenza.

1939 – Isabella Verney

1940 – Gianna Maranesi

1941 – Adriana Serra

1946 – Rossana Martini

1947 – Lucia Bosè

1948 – Fulvia Franco

1949 – Mariella Giampieri

1950 – Anna Maria Bugliari

1951 – Isabella Valdettaro

1952 – Eloisa Cianni

1953 – Marcella Mariani

1954 – Eugenia Bonino

1955 – Brunella Tocci

1956 – Nives Zegna

1957 – Beatrice Faccioli

1958 – Paola Falchi

1959 – Marisa Jossa

1960 – Layla Rigazzi

1961 – Franca Cattaneo

1962 – Raffaella De Carolis

1963 – Franca Dall’Olio

1964 – Mirka Sartori

1965 – Alba Rigazzi

1966 – Daniela Giordano

1967 – Cristina Businari

1968 – Graziella Chiappalone

1969 – Anna Zamboni

1970 – Alda Balestra

1971 – Maria Pinnone

1972 – Adonella Modestini

1973 – Margareta Veroni

1974 – Loredana Piazza

1975 – Livia Jannoni

1976 – Paola Bresciano

1977 – Anna Kanakis

1978 – Loren Cristina Mai

1979 – Cinzia Fiordeponti

1980 – Cinzia Lenzi

1981 – Patrizia Nanetti

1982 – Federica Moro

1983 – Raffaella Baracchi

1984 – Susanna Huckstep

1985 – Eleonora Resta

1986 – Roberta Capua

1987 – Michela Rocco di Torrepadula

1988 – Nadia Bengala

1989 – Eleonora Benfatto

1990 – Rosangela Bessi

1991 – Martina Colombari

1992 – Gloria Zanin

1993 – Arianna David

1994 – Alessandra Meloni

1995 – Anna Valle

1996 – Denny Méndez

1997 – Claudia Trieste

1998 – Gloria Bellicchi

1999 – Manila Nazzaro

2000 – Tania Zamparo

2001 – Daniela Ferolla

2002 – Eleonora Pedron

2003 – Francesca Chillemi

2004 – Cristina Chiabotto

Cristina Chiabotto, Miss Italia nel 2004

2005 – Edelfa Chiara Masciotta

2006 – Claudia Andreatti

2007 – Silvia Battisti

2008 – Miriam Leone

2009 – Maria Perrusi

2010 – Francesca Testasecca

2011 – Stefania Bivone

2012 – Giusy Buscemi

2013 – Giulia Arena

2014 – Clarissa Marchese

2015 – Alice Sabatini

2016 – Rachele Risaliti

2017 – Alice Rachele Arlanch

2018 – Carlotta Maggiorana

2019 – Carolina Stramare

2020 – Martina Sambucini

2021 – Zeudi Di Palma

2022 – Lavinia Abate

2023 – Francesca Bergesio

2024 – Ofelia Passaponti