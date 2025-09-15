Miss Italia, tutte le vincitrici: da Sophia Loren a Martina Colombari e Miriam Leone, storie di talento oltre la bellezza

Miss Italia non è solo un concorso di bellezza. Da anni ormai è diventato un evento di costume che prova a raccontare l’Italia attraverso le sue partecipanti. Quella di quest’anno sarà l’edizione numero 86 per una manifestazione storica che ha saputo cambiare e rinnovarsi col passare degli anni. Scopriamo di più.
La storia di Miss Italia
Cominciamo allora dall’inizio. Perché Miss Italia ha radici ‘antiche’. Basti pensare che la prima edizione risale al 1939, quando nacque il concorso fotografico “5.000 lire per un sorriso”, ideato da Dino Villani e Cesare Zavattini. Allora le ragazze non sfilavano: bastava inviare una fotografia e le vincitrici venivano selezionate tramite stampa. Ma quello fu l’inizio di una storia che continua ancora oggi e che si interruppe durante gli anni della Seconda guerra mondiale per riaprire i battenti nel 1946 con il nome ufficiale di Miss Italia. Ma non era più un concorso basato sulle foto, perché si trasformò in un evento nazionale più strutturato, con sfilate, fasce, e successivamente, con la televisione.
Lo specchio di una società che cambia
Come detto, negli anni il concorso è stato molto più che una semplice gara di bellezza perché ha rappresentato, o almeno ci ha provato, uno specchio dei cambiamenti della nostra società a partire dalla abolizione ufficiale del canone delle cosiddette “misure perfette” (90-60-90) che arriva nel 1990. Rispetto a quelli che sono considerati i modelli tradizionali, il concorso cambia pelle raccontando storie diverse.
Le reginette più famose: quando Miss Italia diventa un trampolino
Inutile dirlo, tra i tantissimi volti che hanno calcato la passerella di Miss Italia ce ne sono alcuni che sono rimasti nell’immaginario collettivo perché diventati celebri nel cinema, nella televisione, nella moda. Tra loro ci sono senz’altro questi. Lucia Bosè (vincitrice 1947): dopo la vittoria, intraprese una carriera da attrice con registi come Luchino Visconti.
Sophia Loren. Sì, proprio lei partecipò giovanissima nell’edizione 1950 con il suo vero nome, Sofia Scicolone. Non vinse la corona ma ottenne la fascia di Miss Eleganza. Diventerà poi una delle più grandi star del cinema mondiale. E poi Martina Colombari: Miss Italia 1991, poi protagonista in vari film, fiction e spot, icona degli anni ’90. Dopo di lei Denny Mendez, regina nel 1996 che diventa la prima Miss Italia di origine non italiana. Ancora Anna Valle (vincitrice 1995) e Miriam Leone (Miss Italia 2008) che poi hanno intrapreso con successo la carriera di attrici.
Miss Italia, l’albo d’oro dal 1939 a oggi
In attesa di scoprire chi sarà la reginetta dell’edizione 2025 fra le 40 finaliste, ecco i nomi di tutte le vincitrici delle passate edizioni del concorso di bellezza per eccellenza.
1939 – Isabella Verney
1940 – Gianna Maranesi
1941 – Adriana Serra
1946 – Rossana Martini
1947 – Lucia Bosè
1948 – Fulvia Franco
1949 – Mariella Giampieri
1950 – Anna Maria Bugliari
1951 – Isabella Valdettaro
1952 – Eloisa Cianni
1953 – Marcella Mariani
1954 – Eugenia Bonino
1955 – Brunella Tocci
1956 – Nives Zegna
1957 – Beatrice Faccioli
1958 – Paola Falchi
1959 – Marisa Jossa
1960 – Layla Rigazzi
1961 – Franca Cattaneo
1962 – Raffaella De Carolis
1963 – Franca Dall’Olio
1964 – Mirka Sartori
1965 – Alba Rigazzi
1966 – Daniela Giordano
1967 – Cristina Businari
1968 – Graziella Chiappalone
1969 – Anna Zamboni
1970 – Alda Balestra
1971 – Maria Pinnone
1972 – Adonella Modestini
1973 – Margareta Veroni
1974 – Loredana Piazza
1975 – Livia Jannoni
1976 – Paola Bresciano
1977 – Anna Kanakis
1978 – Loren Cristina Mai
1979 – Cinzia Fiordeponti
1980 – Cinzia Lenzi
1981 – Patrizia Nanetti
1982 – Federica Moro
1983 – Raffaella Baracchi
1984 – Susanna Huckstep
1985 – Eleonora Resta
1986 – Roberta Capua
1987 – Michela Rocco di Torrepadula
1988 – Nadia Bengala
1989 – Eleonora Benfatto
1990 – Rosangela Bessi
1991 – Martina Colombari
1992 – Gloria Zanin
1993 – Arianna David
1994 – Alessandra Meloni
1995 – Anna Valle
1996 – Denny Méndez
1997 – Claudia Trieste
1998 – Gloria Bellicchi
1999 – Manila Nazzaro
2000 – Tania Zamparo
2001 – Daniela Ferolla
2002 – Eleonora Pedron
2003 – Francesca Chillemi
2004 – Cristina Chiabotto
2005 – Edelfa Chiara Masciotta
2006 – Claudia Andreatti
2007 – Silvia Battisti
2008 – Miriam Leone
2009 – Maria Perrusi
2010 – Francesca Testasecca
2011 – Stefania Bivone
2012 – Giusy Buscemi
2013 – Giulia Arena
2014 – Clarissa Marchese
2015 – Alice Sabatini
2016 – Rachele Risaliti
2017 – Alice Rachele Arlanch
2018 – Carlotta Maggiorana
2019 – Carolina Stramare
2020 – Martina Sambucini
2021 – Zeudi Di Palma
2022 – Lavinia Abate
2023 – Francesca Bergesio
2024 – Ofelia Passaponti