L'Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
MagazineMiss Italia, tutte le vincitrici: da Sophia Loren a Martina Colombari e Miriam Leone, storie di talento oltre la bellezza
15 set 2025
REDAZIONE MAGAZINE
Miss Italia, tutte le vincitrici: da Sophia Loren a Martina Colombari e Miriam Leone, storie di talento oltre la bellezza

La prima edizione del concorso di bellezza nel 1939. Da Lucia Bosè ad Anna Kanakis, Federica Moro e Susanna Huckstep, Roberta Capua, Anna Valle e Danny Méndez, da Francesca Chillemi fino all’ultima reginetta Ofelia Passaponti

Alain Delon incorona Martina Colombari 'Miss Italia' nell'edizione del 1991

Alain Delon incorona Martina Colombari 'Miss Italia' nell'edizione del 1991

Miss Italia non è solo un concorso di bellezza. Da anni ormai è diventato un evento di costume che prova a raccontare l’Italia attraverso le sue partecipanti. Quella di quest’anno sarà l’edizione numero 86 per una manifestazione storica che ha saputo cambiare e rinnovarsi col passare degli anni. Scopriamo di più.

Miriam Leone incoronata Miss Italia 2008 da Carlo Conti
Miriam Leone incoronata Miss Italia 2008 da Carlo Conti

La storia di Miss Italia

Cominciamo allora dall’inizio. Perché Miss Italia ha radici ‘antiche’. Basti pensare che la prima edizione risale al 1939, quando nacque il concorso fotografico “5.000 lire per un sorriso”, ideato da Dino Villani e Cesare Zavattini. Allora le ragazze non sfilavano: bastava inviare una fotografia e le vincitrici venivano selezionate tramite stampa. Ma quello fu l’inizio di una storia che continua ancora oggi e che si interruppe durante gli anni della Seconda guerra mondiale per riaprire i battenti nel 1946 con il nome ufficiale di Miss Italia. Ma non era più un concorso basato sulle foto, perché si trasformò in un evento nazionale più strutturato, con sfilate, fasce, e successivamente, con la televisione. 

Lucia Bosè in bikini al concorso di Miss Italia a Stresa
Lucia Bosè in bikini al concorso di Miss Italia a Stresa

Lo specchio di una società che cambia

Come detto, negli anni il concorso è stato molto più che una semplice gara di bellezza perché ha rappresentato, o almeno ci ha provato, uno specchio dei cambiamenti della nostra società a partire dalla abolizione ufficiale del canone delle cosiddette “misure perfette” (90-60-90) che arriva nel 1990. Rispetto a quelli che sono considerati i modelli tradizionali, il concorso cambia pelle raccontando storie diverse.

Anna Kanakis Miss Italia 1977
Anna Kanakis Miss Italia 1977

Le reginette più famose: quando Miss Italia diventa un trampolino

Inutile dirlo, tra i tantissimi volti che hanno calcato la passerella di Miss Italia ce ne sono alcuni che sono rimasti nell’immaginario collettivo perché diventati celebri nel cinema, nella televisione, nella moda. Tra loro ci sono senz’altro questi. Lucia Bosè (vincitrice 1947): dopo la vittoria, intraprese una carriera da attrice con registi come Luchino Visconti.

Francesca Chillemi
Francesca Chillemi

Sophia Loren. Sì, proprio lei partecipò giovanissima nell’edizione 1950 con il suo vero nome, Sofia Scicolone. Non vinse la corona ma ottenne la fascia di Miss Eleganza. Diventerà poi una delle più grandi star del cinema mondiale. E poi Martina Colombari: Miss Italia 1991, poi protagonista in vari film, fiction e spot, icona degli anni ’90. Dopo di lei Denny Mendez, regina nel 1996 che diventa la prima Miss Italia di origine non italiana. Ancora Anna Valle (vincitrice 1995) e Miriam Leone (Miss Italia 2008) che poi hanno intrapreso con successo la carriera di attrici.

Sophia Loren
Sophia Loren

Miss Italia, l’albo d’oro dal 1939 a oggi

In attesa di scoprire chi sarà la reginetta dell’edizione 2025 fra le 40 finaliste, ecco i nomi di tutte le vincitrici delle passate edizioni del concorso di bellezza per eccellenza.

1939 – Isabella Verney

1940 – Gianna Maranesi 

1941 – Adriana Serra 

1946 – Rossana Martini 

1947 – Lucia Bosè 

1948 – Fulvia Franco 

1949 – Mariella Giampieri 

1950 – Anna Maria Bugliari 

1951 – Isabella Valdettaro 

1952 – Eloisa Cianni 

1953 – Marcella Mariani 

1954 – Eugenia Bonino 

1955 – Brunella Tocci 

1956 – Nives Zegna

1957 – Beatrice Faccioli

1958 – Paola Falchi 

1959 – Marisa Jossa 

1960 – Layla Rigazzi 

1961 – Franca Cattaneo 

1962 – Raffaella De Carolis 

1963 – Franca Dall’Olio 

1964 – Mirka Sartori 

1965 – Alba Rigazzi 

1966 – Daniela Giordano 

1967 – Cristina Businari 

1968 – Graziella Chiappalone 

1969 – Anna Zamboni 

1970 – Alda Balestra 

1971 – Maria Pinnone 

1972 – Adonella Modestini 

1973 – Margareta Veroni 

1974 – Loredana Piazza 

1975 – Livia Jannoni 

1976 – Paola Bresciano 

1977 – Anna Kanakis 

1978 – Loren Cristina Mai 

1979 – Cinzia Fiordeponti 

1980 – Cinzia Lenzi 

1981 – Patrizia Nanetti 

1982 – Federica Moro 

1983 – Raffaella Baracchi 

1984 – Susanna Huckstep 

1985 – Eleonora Resta 

1986 – Roberta Capua 

1987 – Michela Rocco di Torrepadula 

1988 – Nadia Bengala 

1989 – Eleonora Benfatto 

1990 – Rosangela Bessi 

1991 – Martina Colombari 

1992 – Gloria Zanin 

1993 – Arianna David 

1994 – Alessandra Meloni 

1995 – Anna Valle 

1996 – Denny Méndez 

1997 – Claudia Trieste 

1998 – Gloria Bellicchi 

1999 – Manila Nazzaro 

2000 – Tania Zamparo 

2001 – Daniela Ferolla 

2002 – Eleonora Pedron 

2003 – Francesca Chillemi 

2004 – Cristina Chiabotto 

Cristina Chiabotto, Miss Italia nel 2004
Cristina Chiabotto, Miss Italia nel 2004

2005 – Edelfa Chiara Masciotta 

2006 – Claudia Andreatti 

2007 – Silvia Battisti 

2008 – Miriam Leone 

2009 – Maria Perrusi 

2010 – Francesca Testasecca

2011 – Stefania Bivone 

2012 – Giusy Buscemi 

2013 – Giulia Arena

2014 – Clarissa Marchese

2015 – Alice Sabatini 

2016 – Rachele Risaliti 

2017 – Alice Rachele Arlanch 

2018 – Carlotta Maggiorana 

2019 – Carolina Stramare 

2020 – Martina Sambucini 

2021 – Zeudi Di Palma 

2022 – Lavinia Abate 

2023 – Francesca Bergesio 

2024 – Ofelia Passaponti

Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024
Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024
