Quando in pandemia Miss Italia cucì 700 mascherine per i suoi compaesani. “Katia è generosa, sempre al servizio degli altri”

Roma, 17 settembre 2025 – Una serata che ti cambia la vita, le ospitate a tantissimi programmi Rai, le interviste, gli impegni ‘istituzionali’ con il vestito tricolore. Katia Buchicchio, la nuova Miss Italia, nel suo piccolo paese in provincia di Potenza (Anzi, 1458 abitanti) ci tornerà tra un po’ per i festeggiamenti con la sua gente che ha già esultato lunedì sera quando è stato installato un maxi schermo nel centro e in duecento hanno salutato il trionfo della loro concittadina, la prima ragazza lucana a fregiarsi dello scettro di bellezza più prestigioso del Paese dopo 86 anni di storia.

“Ci conosciamo tutti, siamo tutti amici, ho percepito – dice Katia – molto affetto da parte di tutti. La mia terra, la Basilicata, è sottovalutata ma ha tante ricchezze che non devono essere nascoste, mi viene in mente il Planetario Osservatorio Astronomico che è uno dei primi in Europa. E io sono ancora più onorata perché posso portare in alto il nome della mia regione".

E lei il suo paese lo ha aiutato con un gesto nobile quando aveva solo dieci anni. Lo rivela la mamma Rosanna che non sta nella pelle della gioia insieme a tutta la famiglia arrivata a Porto San Giorgio per la finale. “Katia – dice la madre - ha questa grande passione per il cucito trasmessa dalla nonna Caterina. Eravamo nel lockdown, le si fece avere il tessuto e cucì settecento mascherine anti contagio che sono servite alla metà degli abitanti del paese. Lei è una ragazza generosa, sempre al servizio degli altri”.

Ma le sue qualità di esperta di cucito la nuova Miss Italia l’ha rivelate anche quando ha realizzato un abito in fibre naturali che da quanto è bello è esposto nel palazzo comunale di Anzi. Eppoi con la sua vittoria Katia ha impresso una svolta anche alla vita della sua famiglia: il fidanzato di sua sorella Lucrezia aveva promesso che in caso di vittoria di Katia avrebbe fatto il grande passo di sposarsi. Ora le passerelle Tv, quindi, e tanto tempo lontano dalla Basilicata come ambasciatrice della bellezza italiana nel mondo.

“Spostarmi da casa non rappresenta un problema, attualmente frequento il semestre filtro di odontoiatria, a distanza e sono spesso a Roma. Gli studi restano la mia priorità. Sono sicura che riuscirò a gestire tutto". Ma la decisione di scegliere questa via scolastica è stata determinata anche dall’apparecchio che caratterizza il suo sorriso? "È qualcosa di non permanente, non mi disturba e non è mai stato un problema. Sono felice del mio sorriso, mi rende unica. Comunque tra pochi giorni rimuoverò l’apparecchio”.

Tanta televisione in queste ore, il mondo che la nuova Miss Italia ha scoperto e vorrebbe diventasse il suo. “Mi piacerebbe cimentarmi nella conduzione, mi piace l’idea di parlare a un pubblico vasto, esprimere le mie emozioni. Sul palco lunedì sera mi divertivo a ballare, non pensavo a niente. Volevo solo divertirmi e mostrare la vera Katia, solare, intraprendente. La vera bellezza poi è saper catturare l’attenzione. Ho conosciuto Ofelia Passaponti, la Miss Italia 2024, che è una persona che ti cattura e questa per me è la vera bellezza”. Ma quando Katia ha capito che poteva vincere ? “Non mi aspettavo certo di arrivare fra le prime otto e poi fra le prime tre. A quel punto ho pensato che tutto fosse possibile”.