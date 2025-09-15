Miss Italia, finale in 7 sfide dal portamento al ballo, canto e recitazione. Francesca Pascale presidente di giuria

Porto San Giorgio (Fermo) 15 settembre - Francesca Pascale presiederà la giuria della finale di Miss Italia 2025, che andrà in onda stasera, lunedì 15 settembre, alle 21,30 in diretta, in eurovisione, dal PalaSavelli di Porto San Giorgio, su RTV San Marino (canale 550 DTT, Sky e Tivùsat),RaiPlay e Media DAB. L'evento, presentato da Nunzia De Girolamo, vedrà la partecipazione di 40 miss, che saranno divise in due squadre, guidate dalle due ex Miss Italia Edelfa Chiara Masciotta (2005) e Ofelia Passaponti (2024), impegnate nel ruolo di coach e di capitano.

La competizione si articolerà in sette sfide diverse, pensate per valutare le ragazze non solo per la loro bellezza, ma per il talento e la creatività. Previste prove di portamento, ballo, canto e recitazione. Nelle fasi eliminatorie, prima della scelta della vincitrice, le miss passeranno da 40 a 8, poi da 8 a 4, infine da 4 a 3.

Nunzia De Girolamo a 'Ballando con le stelle' (Ansa)

Da chi è composta la giuria

In giuria, oltre a Francesca Pascale, ci saranno altri quattro nomi autorevoli del mondo dello spettacolo e della televisione ovvero Alba Parietti, Bianca Luna Santoro, Maurizio Casagrande, Rossella Erra. La moda sarà protagonista della serata con due maison che porteranno visioni stilistiche originali e complementari tra loro: P.A.R.O.S.H, fondato da Paolo Rossello, è riconosciuto per la sua capacità di reinterpretare lo stile vintage in chiave contemporanea e sofisticata con collezioni femminili fatte di tessuti pregiati, ricami ricercati e lavorazioni artigianali, arricchite da un’ironia sottile che definisce l’identità del brand; Ermanno Scervino, maison simbolo del Made in Italy, unisce artigianalità e innovazione, con collezioni che fondono romanticismo e sensualità rendendo ogni capo un’icona di femminilità senza tempo.

Alba Parietti

Guè con Shablo, Tormento e Joshua

La musica darà ritmo alla serata con ospiti di primo piano con artisti di fama internazionale, come Guè, icona del rap italiano, insieme a Shablo, Tormento e Joshua, protagonisti a Sanremo 2025 con il brano "La mia parola". Shablo, produttore e musicista, è la firma che sta dietro molti successi del rap e della trap italiana. Tormento, voce storica del rap con i Sottotono, resta un simbolo di innovazione musicale e di profondità lirica. Joshua, giovane talento emergente, ha debuttato a Sanremo 2025 portando freschezza e autenticità nel panorama musicale italiano.

Sul palco anche Rkomi

Altro artista tanto atteso è Rkomi, tra i nomi più seguiti dalle nuove generazioni, ha dominato le classifiche con "Taxi Driver"; a Sanremo 2025 ha presentato "Il ritmo delle cose", tratto dal suo ultimo album "Decrescendo". E ancora Serhat, artista pop dance, cantante e conduttore televisivo turco che ha rappresentato due volte San Marino all'Eurovision Song Contest. Infine l’icona pop Senhit, autrice di album e singoli, ultimo dei quali “2 GOOD”, brano groove che esplora il tema dell’autoconsapevolezza e della volontà di preservare la propria identità quando essa rischia di perdersi nelle dinamiche di una relazione.

L’esibizione delle star di “Ballando con le Stelle”

Nel corso dello spettacolo si esibiranno, inoltre, i maestri di ballo Samuel Peron e Veera Kinnunen, già protagonisti del programma di Rai 1 "Ballando con le Stelle", condotto da Milly Carlucci. Miss Italia 2025 si conferma così non solo un concorso di bellezza, ma un grande evento nazional popolare, capace di unire tradizione e modernità, moda e musica, talento e autenticità. L'evento sarà prodotto da Digitalismultimedia srl, titolare esclusivo dei diritti di utilizzazione con il produttore Giorgio Casu.