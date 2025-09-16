Miss Italia 2025, vince Katia Buchicchio. La prima miss della Basilicata

Porto San Giorgio (Fermo), 16 settembre 2025 – Katia Buchicchio, dalla Basilicata, è la nuova Miss Italia. Ha diciotto anni, è di Anzi (Potenza) ed è alta 1,75. Diplomata al Liceo Scientifico è una studentessa di odontoiatria e la sua passione è l’arte del ricamo e del cucito. Il primo pensiero dopo la vittoria è stato per il padre che l’ha spinta a partecipare come se fosse il suo agente. Katia, che aveva il numero 16, ha preceduto nel ballottaggio finale la umbra Fanny Tardioli, 24 anni di Campello sul Clitunno (Perugia) e la ragazza di casa, la Miss Marche Asia Campanelli, 19 anni, di Monte Roberto (Ancona). E’ stata un’edizione di Miss Italia (tornata nella Tv di Stato grazie a RaiPlay e anche su RTV San Marino) all’insegna del talento oltre che naturalmente della bellezza. Le quaranta finaliste sono state divise in due squadre capitanate da Miss Italia 2005 Edelfa Chiara Masciotta e Miss Italia 2024 Ofelia Passaponti che non ha soltanto passato le scettro conquistato lo scorso anno ma ha svolto un ruolo attivo nella serata. Le due Miss Italia hanno guidato le concorrenti in una serie di prove che sono state sfide di portamento, canto, ballo e recitazione. Performances a colpi di talento in una serata dove la protagonista è stata anche la musica con ospiti cari a giovani come Guè, Shablo, Tormento e Joshua, tutti ospiti dell’ultimo Festival di Sanremo. Tra gli ospiti anche Rkomi, Serhat e la popstar Senhit. Sul palco anche Samuel Peron e Vera Kinnunen star di “Ballando con le stelle”. Dopo la prima selezione di dieci si sono qualificate le due marchigiane Alessia Pelliccioni e Asia Campanelli. Nel lotto delle seconde dieci ragazze sfilate davanti alla giuria presieduta da Francesca Pascale si sono qualificate Miss Eleganza Campania Ludovica Lombardi e Miss Framesi Lombardia Arianna Garofalo. Eliminate le due toscane Gaia Pardini e Chiara Festeggiante. Nella terza serie eliminatoria imperniata sulle sfilate di moda e con 16 ragazze in passerella si sono qualificate Alice Petagna (Miss Abruzzo) e Annarosa Cascone (Miss Campania). Eliminata a sorpresa Miss Trentino Alto Adige Chiara Cenci, che era tra le favorite. Nel quarto gruppo di cantanti e ballerine le qualificate sono state Miss Basilicata Katia Buchicchio e Miss Umbria Fanny Tardioli. Questo gruppo era composto solo da 4 ragazze e questo ha ingenerato qualche polemica. Una nuova prova di ballo ha qualificato le tre finaliste che sono state la umbra Fanny Tardioli, la marchigiana Asia Campanelli e la lucana Katia Buchicchio. Le tre finaliste hanno indossato sul palco i capi di Ermanno Scervino e poi il verdetto che ha premiato Katia Buchicchio come Miss Italia 2025. Intanto la vigilia della finalissima è stata caratterizzata da una polemica. “Una scelta di cui avremmo fatto a meno». Non hanno usato mezzi termini le commissioni Pari Opportunità di Rai e Usigrai che in una nota congiunta hanno criticato duramente la decisione dell’azienda di dare spazio a Miss Italia su RaiPlay. Per le commissioni si tratta di un passo indietro rispetto agli impegni presi dal servizio pubblico in materia di rappresentazione delle donne. «Uscita dalla porta principale già da qualche anno, ora Miss Italia rientra dalla finestra. La scelta dell’azienda di offrire la vetrina di RaiPlay alla kermesse riporta la Rai indietro di anni anche in rapporto al vigente contratto di servizio e alle policy di genere», scrivono le Cpo. Una presa di posizione preconcetta, diffusa senza aver visto la trasmissione che in realtà ha, come sempre accade a Miss Italia, valorizzato le qualità delle ragazze e non solo la bellezza.